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Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву
Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву
В ночь на воскресенье Киев подвергся одному из самых массированных ударов за все время. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T10:46
2026-07-19T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Киев подвергся одному из самых массированных ударов за все время. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.Также ночные прилеты, по словам Зеленского, произошли в Одесской области. В целом на этой неделе удары пришлись по Сумской, Черниговской, Винницкой, Днепровской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областям, заявил он.Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.Были поражены предприятия, производящие системы для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД", а также комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк" и резервуар с горючим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУВ Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУОбстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
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Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву
Россия нанесла по Киеву самый массированный баллистический удар - Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Киев подвергся одному из самых массированных ударов за все время. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
"В течение этой ночи совершена одна из самых массированных баллистических атак на Киев", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также ночные прилеты, по словам Зеленского, произошли в Одесской области. В целом на этой неделе удары пришлись по Сумской, Черниговской, Винницкой, Днепровской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областям, заявил он.
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар
высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.
Были поражены предприятия, производящие системы для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД", а также комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк" и резервуар с горючим.
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