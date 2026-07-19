https://crimea.ria.ru/20260719/zelenskiy-sdelal-priznanie-posle-massirovannogo-udara-po-kievu-1157771262.html

Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву

Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву

В ночь на воскресенье Киев подвергся одному из самых массированных ударов за все время. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T10:46

2026-07-19T10:46

2026-07-19T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Киев подвергся одному из самых массированных ударов за все время. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.Также ночные прилеты, по словам Зеленского, произошли в Одесской области. В целом на этой неделе удары пришлись по Сумской, Черниговской, Винницкой, Днепровской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областям, заявил он.Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.Были поражены предприятия, производящие системы для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД", а также комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк" и резервуар с горючим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУВ Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУОбстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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