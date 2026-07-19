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Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T10:51
2026-07-19T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.В медицинской помощи он не нуждался. Для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
В горах под Коктебелем в Крыму спасли туриста