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Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.В медицинской помощи он не нуждался. Для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста

В горах под Коктебелем в Крыму спасли туриста

10:51 19.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ горах под Коктебелем в Крыму спасли туриста
В горах под Коктебелем в Крыму спасли туриста
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В горах под Коктебелем спасатели помогли туристу, который застрял на крутом склоне во время прогулки. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
"Мужчина, прогуливаясь в горной местности в поселке Коктебель, оказался на сложном участке и не мог самостоятельно спуститься обратно. Спасатели оперативно установили местонахождение пострадавшего. После чего помогли выйти в безопасное место", - сообщили в МЧС.
В медицинской помощи он не нуждался. Для оказания помощи были задействованы от МЧС России по Республике Крым три человека и одна единица техники.
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