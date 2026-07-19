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Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста
Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста
Люди в возрасте до 45 лет считаются молодежью по классификации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T19:13
2026-07-19T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Люди в возрасте до 45 лет считаются молодежью по классификации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.Ученые из КФУ ранее провели опрос среди представителей крымской молодежи и выяснили, что у них нет барьера перед "другими" людьми, но очень силен так называемый "островной" менталитет. Всего было опрошено более 1 тыс. крымчан в возрасте от 18 до 35 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал две главные проблемы молодых крымчанВечная молодость: почему важно повысить возраст молодежи до 35 летДетям вход запрещен: зачем дяди и тети выбирают лагеря для взрослых
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96
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, минздрав рф, воз, новости
Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста

В Минздраве назвали молодыми людей до 45 лет

19:13 19.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Ялте
Отдыхающие в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Люди в возрасте до 45 лет считаются молодежью по классификации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет", – цитирует Ткачеву РИА Новости.
Ученые из КФУ ранее провели опрос среди представителей крымской молодежи и выяснили, что у них нет барьера перед "другими" людьми, но очень силен так называемый "островной" менталитет. Всего было опрошено более 1 тыс. крымчан в возрасте от 18 до 35 лет.
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