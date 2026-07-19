Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/vsu-atakovali-mnogoetazhki-i-reysovyy-avtobus-v-kurskoy-oblasti---raneny-troe-1157768445.html
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 19.07.2026
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T07:38
2026-07-19T07:45
курская область
александр хинштейн
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
курск
льгов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157768535_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e53b485fb01481890844f2a893c6a38f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В Курске БПЛА ударили по четырем многоэтажным жилым домам. Зафиксированы пожары, повреждены фасады.Кроме того, удары пришлись по Льгову. На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь, заверил губернатор. "Окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья", - заключил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
курск
льгов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157768535_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3a3da87f6b1a755c2ad835a8c5cdb186.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, александр хинштейн, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, курск, льгов
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое

В Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу

07:38 19.07.2026 (обновлено: 07:45 19.07.2026)
 
© Александр Хинштейн в МАКСВ Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу
В Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу
© Александр Хинштейн в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В Курске БПЛА ударили по четырем многоэтажным жилым домам. Зафиксированы пожары, повреждены фасады.
"Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей— из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации", - написал он в МАКС.
© Александр Хинштейн в МАКСВ Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу
В Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу
© Александр Хинштейн в МАКС
В Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу
Кроме того, удары пришлись по Льгову.
"Враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином— им оказывают первую медпомощь. Один из пострадавших — 40-летнийгражданин Беларуси", - добавил Хинштейн.
На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь, заверил губернатор.
"Окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья", - заключил глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Курская областьАлександр ХинштейнАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовостиКурскЛьгов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву
10:32"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым
10:28Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море
10:13В Крыму назвали заветную мечту Зеленского
10:00В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить
09:47Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры
09:29На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
09:09Над Крымом и морями сбили беспилотники
08:46Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле
08:11В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун"
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру 19 июля
07:38ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
07:07Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
23:57В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:37Крымский мост закрыт
22:56В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
22:5010 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
22:35В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры
Лента новостейМолния