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ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое

ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 19.07.2026

ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое

Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T07:38

2026-07-19T07:38

2026-07-19T07:45

курская область

александр хинштейн

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В Курске БПЛА ударили по четырем многоэтажным жилым домам. Зафиксированы пожары, повреждены фасады.Кроме того, удары пришлись по Льгову. На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь, заверил губернатор. "Окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья", - заключил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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льгов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, курск, льгов