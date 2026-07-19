https://crimea.ria.ru/20260719/vsu-atakovali-mnogoetazhki-i-reysovyy-avtobus-v-kurskoy-oblasti---raneny-troe-1157768445.html
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое - РИА Новости Крым, 19.07.2026
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T07:38
2026-07-19T07:38
2026-07-19T07:45
курская область
александр хинштейн
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
курск
льгов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157768535_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e53b485fb01481890844f2a893c6a38f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В Курске БПЛА ударили по четырем многоэтажным жилым домам. Зафиксированы пожары, повреждены фасады.Кроме того, удары пришлись по Льгову. На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь, заверил губернатор. "Окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья", - заключил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
курск
льгов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157768535_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3a3da87f6b1a755c2ad835a8c5cdb186.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, курск, льгов
ВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
В Курске и Льгове три человека ранены при ударах ВСУ по многоэтажкам и рейсовому автобусу
07:38 19.07.2026 (обновлено: 07:45 19.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В Курске БПЛА ударили по четырем многоэтажным жилым домам. Зафиксированы пожары, повреждены фасады.
"Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей— из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации", - написал он в МАКС.
Кроме того, удары пришлись по Льгову.
"Враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином— им оказывают первую медпомощь. Один из пострадавших — 40-летнийгражданин Беларуси", - добавил Хинштейн.
На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь, заверил губернатор.
"Окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья", - заключил глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.