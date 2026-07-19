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Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:32
2026-07-19T13:37
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "восток"
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Кроме того, российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России

Армия России освободила Вольное в Днепропетровской области

13:32 19.07.2026 (обновлено: 13:37 19.07.2026)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.
Кроме того, российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Восток"Днепропетровская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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