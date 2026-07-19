https://crimea.ria.ru/20260719/volnoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1157775911.html
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:32
2026-07-19T13:32
2026-07-19T13:37
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "восток"
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157094593_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_9e1b1dfd185aed9b596de268bc0dad92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Кроме того, российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157094593_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_473bf4e132ce48033e7cbcd8edeaecd4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
Армия России освободила Вольное в Днепропетровской области
13:32 19.07.2026 (обновлено: 13:37 19.07.2026)