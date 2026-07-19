https://crimea.ria.ru/20260719/volnoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1157775911.html

Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России

Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T13:32

2026-07-19T13:32

2026-07-19T13:37

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "восток"

днепропетровская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157094593_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_9e1b1dfd185aed9b596de268bc0dad92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Кроме того, российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу