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Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены

Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены

Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области. Об этом сообщает региональная... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T11:40

2026-07-19T11:40

2026-07-19T11:40

ростовская область

дтп

госавтоинспекция ростовской области

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.По данным правоохранителей, авария произошла 19 июля в 01:45 минут на 102 км трассы "Новороссия" Р-280, в месте проведения дорожных работ. 50-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в месте, где это запрещено временной разметкой, и влетел во встречную Lada Priora под управлением 46-летнего водителя. Далее оба авто слетели в кювет.Водитель и три пассажира внедорожника 30, 51 и 63 лет получили телесные повреждения, еще один пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под ТамбовомДвое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под СамаройВ Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, дтп, госавтоинспекция ростовской области, происшествия, новости