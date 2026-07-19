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Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области. Об этом сообщает региональная... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T11:40
2026-07-19T11:40
ростовская область
дтп
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.По данным правоохранителей, авария произошла 19 июля в 01:45 минут на 102 км трассы "Новороссия" Р-280, в месте проведения дорожных работ. 50-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в месте, где это запрещено временной разметкой, и влетел во встречную Lada Priora под управлением 46-летнего водителя. Далее оба авто слетели в кювет.Водитель и три пассажира внедорожника 30, 51 и 63 лет получили телесные повреждения, еще один пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под ТамбовомДвое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под СамаройВ Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, дтп, госавтоинспекция ростовской области, происшествия, новости
Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены

На трассе "Новороссия" трое погибли и четверо ранены в ДТП с внедорожником и "Приорой"

11:40 19.07.2026
 
© МЧС Республики КрымСпасатели МЧС и скорая на месте ДТП
Спасатели МЧС и скорая на месте ДТП
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным правоохранителей, авария произошла 19 июля в 01:45 минут на 102 км трассы "Новороссия" Р-280, в месте проведения дорожных работ. 50-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в месте, где это запрещено временной разметкой, и влетел во встречную Lada Priora под управлением 46-летнего водителя. Далее оба авто слетели в кювет.
"В результате ДТП водитель Lada Priora и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 1997 года рождения погибли на месте ДТП", – констатировали в ГИБДД.
Водитель и три пассажира внедорожника 30, 51 и 63 лет получили телесные повреждения, еще один пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
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