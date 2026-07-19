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В Ялте слышна стрельба – что происходит
В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Ялте слышна стрельба – что происходит
В Ялте в воскресенье, 19 июля, запланировано проведение учебных стрельб. Поэтому жители и гости города могут слышать громкие звуки, предупредили в городской... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:54
2026-07-19T13:54
2026-07-19T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Ялте в воскресенье, 19 июля, запланировано проведение учебных стрельб. Поэтому жители и гости города могут слышать громкие звуки, предупредили в городской администрации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, стрельба
В Ялте слышна стрельба – что происходит
В Ялте в воскресенье проходят учебные стрельбы – власти