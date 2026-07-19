https://crimea.ria.ru/20260719/v-svyazke-byli-otets-i-11-letniy-malchik-podrobnosti-tragedii-na-elbruse-1157777880.html

В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе

В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе

Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T15:21

2026-07-19T15:21

2026-07-19T15:21

эльбрус

происшествия

горы

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110263/25/1102632541_0:157:1452:973_1920x0_80_0_0_1140526862d2aafc38ae847cf582c299.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров.Проверочные мероприятия продолжаются, добавили следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

эльбрус

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, происшествия, горы, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости