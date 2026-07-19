https://crimea.ria.ru/20260719/v-svyazke-byli-otets-i-11-letniy-malchik-podrobnosti-tragedii-na-elbruse-1157777880.html
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T15:21
2026-07-19T15:21
2026-07-19T15:21
эльбрус
происшествия
горы
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110263/25/1102632541_0:157:1452:973_1920x0_80_0_0_1140526862d2aafc38ae847cf582c299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров.Проверочные мероприятия продолжаются, добавили следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
эльбрус
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110263/25/1102632541_0:21:1452:1109_1920x0_80_0_0_ea8ba1fc50ad3739fc81070ecd9feddb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, происшествия, горы, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
На Эльбрусе погиб 11-летний ребенок и тяжело ранен его отец - СК