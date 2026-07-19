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В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T15:21
2026-07-19T15:21
эльбрус
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров.Проверочные мероприятия продолжаются, добавили следователи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эльбрус, происшествия, горы, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе

На Эльбрусе погиб 11-летний ребенок и тяжело ранен его отец - СК

15:21 19.07.2026
 
© РИА Новости . П. Владимиров / Перейти в фотобанкГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . П. Владимиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Погибшим после падения с высоты на Эльбрусе оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщили в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.
В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров.
"По имеющимся сведениям, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался", - говорится в сообщении.
Проверочные мероприятия продолжаются, добавили следователи.
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ЭльбрусПроисшествияГорыСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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