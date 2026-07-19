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В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса
В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса
Ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц вводят 20 июля в Севастополе. Об этом информирует пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T11:56
2026-07-19T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц вводят 20 июля в Севастополе. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Подчеркивается, что за неисполнение решения предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Также, по возможности, временно снизить нагрузку на сеть просят всех потребителей.19 июля в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареиКак сохранить свет в доме – советы экспертаКак вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
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В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса

В Севастополе 20 июля вводят ограничение режима потребления электроэнергии для юрлиц

11:56 19.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц вводят 20 июля в Севастополе. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".

"20 июля с 06:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города Севастополя", – проинформировали в компании.

Подчеркивается, что за неисполнение решения предусмотрена административная ответственность.
Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Также, по возможности, временно снизить нагрузку на сеть просят всех потребителей.
19 июля в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго".
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