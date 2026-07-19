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В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T11:18
2026-07-19T11:18
севастополь
энергосистема крыма
севастопольэнерго
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Без света остаются Северная сторона, Балаклавский район и села Оборонное, Благодать, Морозовка, Хмельницкое, 2-е отделение Золотой балки, поселко Сахарная Головка, частично Автодорога Ялта-Севастополь, Ласпи, Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч, Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, Кизиловое.Также обесточены ряд торговых центров и порядка 100 улиц в Севастополе. Полный список адресов опубликован здесь.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаСитуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
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РИА Новости Крым
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севастополь, энергосистема крыма, севастопольэнерго, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости севастополя
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения

В Севастополе 19 июля введен режим ограничения электроснабжения

11:18 19.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 10:02 19 июля введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12.00 обесточены потребители по графику 2 очереди", - проинформировали в компании.
Без света остаются Северная сторона, Балаклавский район и села Оборонное, Благодать, Морозовка, Хмельницкое, 2-е отделение Золотой балки, поселко Сахарная Головка, частично Автодорога Ялта-Севастополь, Ласпи, Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч, Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, Кизиловое.
Также обесточены ряд торговых центров и порядка 100 улиц в Севастополе. Полный список адресов опубликован здесь.
В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
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СевастопольЭнергосистема КрымаСевастопольэнергоЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергииЭлектричествоЭлектросети КрымаНовости Севастополя
 
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