Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-vspykhnul-pozhar-1157775438.html
В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки. По данным регионального главка МЧС России, горит мусор на открытой территории. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:21
2026-07-19T13:21
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157775327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eaaea7fcd7225b77e1ee4033d40042d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки. По данным регионального главка МЧС России, горит мусор на открытой территории.Вызов спасателям поступил в воскресенье в 10:12. С возгоранием борются пожарные МЧС России и Лесхоза. Задействуется техника предприятий "Водоканал" и "Севавтодор". Погибших и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260718/pozhar-u-trassy-tavrida-pod-simferopolem-polnostyu-potushili-1157765651.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157775327_206:0:1913:1280_1920x0_80_0_0_0f4ec4e909dc16fc8b83e5c44926777e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя
В Севастополе вспыхнул пожар

В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки

13:21 19.07.2026
 
© МЧС СевастополяПожарный в Севастополе
Пожарный в Севастополе
© МЧС Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки. По данным регионального главка МЧС России, горит мусор на открытой территории.
Вызов спасателям поступил в воскресенье в 10:12.
"По прибытии подразделения установили, что горит мусор на открытой территории, площадь пожара составляет примерно 300 квадратных метров. На тушение сразу же подали стволы", - сообщили спасатели.
С возгоранием борются пожарные МЧС России и Лесхоза. Задействуется техника предприятий "Водоканал" и "Севавтодор". Погибших и пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар в Симферопольском районе
Вчера, 20:18
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
 
СевастопольПожарМЧС СевастополяПроисшествияНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
13:32Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
13:21В Севастополе вспыхнул пожар
13:08Крымский мост открыли для проезда транспорта
13:06Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
12:49Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
12:36В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
12:20Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:1213-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
11:56В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса
11:40Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
11:25Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
11:18В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
11:06Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии
10:51Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
10:46Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву
10:32"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым
10:28Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море
10:13В Крыму назвали заветную мечту Зеленского
10:00В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить
Лента новостейМолния