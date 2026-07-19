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В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки. По данным регионального главка МЧС России, горит мусор на открытой территории. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:21
2026-07-19T13:21
2026-07-19T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки. По данным регионального главка МЧС России, горит мусор на открытой территории.Вызов спасателям поступил в воскресенье в 10:12. С возгоранием борются пожарные МЧС России и Лесхоза. Задействуется техника предприятий "Водоканал" и "Севавтодор". Погибших и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе вспыхнул пожар в районе Первомайской балки