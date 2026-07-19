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В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92
В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92 - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92
В понедельник, 20 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, на некоторых заправках бензин будет и в свободной продаже. АИ-92 можно будет... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T23:15
2026-07-19T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, на некоторых заправках бензин будет и в свободной продаже. АИ-92 можно будет заправить до полного бака. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев."Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Все QR-коды уже разосланы. Если вы подавали заявку — загляните в бот, код должен быть там", - написал он в МАКС.В регионе временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. "Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", - уточнил Развожаев.Заправить можно будет 20 литров, а на 4 АЗС установлен лимит 40 литров по QR-коду:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, бензин, новости севастополя, азс
В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92
В Севастополе в понедельник можно будет заправить бензин в бак и в канистры по QR-кодам
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, на некоторых заправках бензин будет и в свободной продаже. АИ-92 можно будет заправить до полного бака. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Все QR-коды уже разосланы. Если вы подавали заявку — загляните в бот, код должен быть там", - написал он в МАКС.
В регионе временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.
"Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", - уточнил Развожаев.
Заправить можно будет 20 литров, а на 4 АЗС установлен лимит 40 литров по QR-коду:
—Верхнесадовое
—Орлиное
—Таврида-1
—Таврида-2
"Про свободную продажу доступны три вида топлива завтра: ️ДТ NP (40 литров), ️АИ-100 (40 литров) и ️АИ-92 (можно заправить полный бак + канистру 20 литров)", - уточнил глава города.
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