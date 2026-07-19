https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-v-ponedelnik-razreshat-zapravit-polnyy-bak-benzina-ai-92-1157783664.html

В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92

В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92 - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92

В понедельник, 20 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, на некоторых заправках бензин будет и в свободной продаже. АИ-92 можно будет... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T23:15

2026-07-19T23:15

2026-07-19T23:15

севастополь

михаил развожаев

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

qr-коды на топливо в севастополе

бензин

новости севастополя

азс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, на некоторых заправках бензин будет и в свободной продаже. АИ-92 можно будет заправить до полного бака. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев."Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Все QR-коды уже разосланы. Если вы подавали заявку — загляните в бот, код должен быть там", - написал он в МАКС.В регионе временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. "Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", - уточнил Развожаев.Заправить можно будет 20 литров, а на 4 АЗС установлен лимит 40 литров по QR-коду:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, бензин, новости севастополя, азс