https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-uchenye-rabotayut-nad-sozdaniem-umnykh-udobreniy-1157748761.html

В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"

В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений" - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"

В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T19:58

2026-07-19T19:58

2026-07-19T19:58

севастополь

крым

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

севастопольский государственный университет (севгу)

сельское хозяйство

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146452466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6acdd865ddef2e046efbe8f13b537a00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза.Над новым поколением удобрений работает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биофизики Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин. Ученый получил грант Российского научного фонда на разработку композиционных суперабсорбирующих полимерных материалов для создания ноу-хау.Основа "умных удобрений" – отходы растениеводства, способные выполнять экологические функции. Предлагается совместить небиоразлагаемую основу с биоразлагаемыми компонентами из таких отходов, в частности, пшеничной соломы.В Крыму ее много, причем часто солому сжигают, что наносит вред экологии, отмечает Сорокин. А в рамках его проекта "пшеничная солома превращается в ценный компонент".Работа по созданию умных удобрений ведется поэтапно и рассчитана на два года.В июне сообщалось, что в Республике Крым для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзииРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясенийВ России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, севастопольский государственный университет (севгу), сельское хозяйство, новости севастополя