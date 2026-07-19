Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений" - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-uchenye-rabotayut-nad-sozdaniem-umnykh-udobreniy-1157748761.html
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений" - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T19:58
2026-07-19T19:58
севастополь
крым
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
севастопольский государственный университет (севгу)
сельское хозяйство
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146452466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6acdd865ddef2e046efbe8f13b537a00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза.Над новым поколением удобрений работает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биофизики Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин. Ученый получил грант Российского научного фонда на разработку композиционных суперабсорбирующих полимерных материалов для создания ноу-хау.Основа "умных удобрений" – отходы растениеводства, способные выполнять экологические функции. Предлагается совместить небиоразлагаемую основу с биоразлагаемыми компонентами из таких отходов, в частности, пшеничной соломы.В Крыму ее много, причем часто солому сжигают, что наносит вред экологии, отмечает Сорокин. А в рамках его проекта "пшеничная солома превращается в ценный компонент".Работа по созданию умных удобрений ведется поэтапно и рассчитана на два года.В июне сообщалось, что в Республике Крым для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзииРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясенийВ России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146452466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21e309e5857a60498e95f7bb0adc4fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, севастопольский государственный университет (севгу), сельское хозяйство, новости севастополя
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"

В Севастополе создают "умные удобрения" для засушливого Крыма

19:58 19.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза.
Над новым поколением удобрений работает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биофизики Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин. Ученый получил грант Российского научного фонда на разработку композиционных суперабсорбирующих полимерных материалов для создания ноу-хау.
"Исследователь работает над созданием так называемых "умных удобрений" – многофункциональных материалов, которые одновременно накапливают влагу в почве и высвобождают агрохимикаты, в том числе сложные... стимуляторы роста растений", – сообщили в пресс-службе университета.
Основа "умных удобрений" – отходы растениеводства, способные выполнять экологические функции. Предлагается совместить небиоразлагаемую основу с биоразлагаемыми компонентами из таких отходов, в частности, пшеничной соломы.
В Крыму ее много, причем часто солому сжигают, что наносит вред экологии, отмечает Сорокин. А в рамках его проекта "пшеничная солома превращается в ценный компонент".
"Такой материал не только лучше разлагается в почве по сравнению с существующими аналогами, но и эффективно выполняет две функции: накапливает влагу и служит носителем агрохимикатов. Таким образом, проект решает сразу две проблемы: снижает загрязнение почвы и дает новое применение растительным отходам", – пояснил ученый.
Работа по созданию умных удобрений ведется поэтапно и рассчитана на два года.
В июне сообщалось, что в Республике Крым для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии
Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений
В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
 
СевастопольКрымНаука и технологииНаука в Крыму: открытия и изобретенияСевастопольский государственный университет (СевГУ)Сельское хозяйствоНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
20:51Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна
20:34В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
20:30Керчь в понедельник на сутки останется без воды
20:24Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
20:08Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
19:58В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
19:36Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение
19:20Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
19:13Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста
19:10"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный
18:57В России число многодетных семей выросло на 14,5%
18:39Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
18:28Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
18:12Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником
18:04Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
17:59Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года
17:39Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась
17:18Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
17:01Трамп анонсировал новые санкции против России
Лента новостейМолния