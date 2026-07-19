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В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений" - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T19:58
2026-07-19T19:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза.Над новым поколением удобрений работает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биофизики Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин. Ученый получил грант Российского научного фонда на разработку композиционных суперабсорбирующих полимерных материалов для создания ноу-хау.Основа "умных удобрений" – отходы растениеводства, способные выполнять экологические функции. Предлагается совместить небиоразлагаемую основу с биоразлагаемыми компонентами из таких отходов, в частности, пшеничной соломы.В Крыму ее много, причем часто солому сжигают, что наносит вред экологии, отмечает Сорокин. А в рамках его проекта "пшеничная солома превращается в ценный компонент".Работа по созданию умных удобрений ведется поэтапно и рассчитана на два года.В июне сообщалось, что в Республике Крым для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзииРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясенийВ России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
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севастополь, крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, севастопольский государственный университет (севгу), сельское хозяйство, новости севастополя
В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
В Севастополе создают "умные удобрения" для засушливого Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма, сообщили в пресс-службе вуза.
Над новым поколением удобрений работает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биофизики Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин. Ученый получил грант Российского научного фонда на разработку композиционных суперабсорбирующих полимерных материалов для создания ноу-хау.
"Исследователь работает над созданием так называемых "умных удобрений" – многофункциональных материалов, которые одновременно накапливают влагу в почве и высвобождают агрохимикаты, в том числе сложные... стимуляторы роста растений", – сообщили в пресс-службе университета.
Основа "умных удобрений" – отходы растениеводства, способные выполнять экологические функции. Предлагается совместить небиоразлагаемую основу с биоразлагаемыми компонентами из таких отходов, в частности, пшеничной соломы.
В Крыму ее много, причем часто солому сжигают, что наносит вред экологии, отмечает Сорокин. А в рамках его проекта "пшеничная солома превращается в ценный компонент".
"Такой материал не только лучше разлагается в почве по сравнению с существующими аналогами, но и эффективно выполняет две функции: накапливает влагу и служит носителем агрохимикатов. Таким образом, проект решает сразу две проблемы: снижает загрязнение почвы и дает новое применение растительным отходам", – пояснил ученый.
Работа по созданию умных удобрений ведется поэтапно и рассчитана на два года.
В июне сообщалось
, что в Республике Крым для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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