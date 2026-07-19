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В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:34
2026-07-19T20:34
севастополь
михаил развожаев
qr-коды на топливо в севастополе
газ
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, заправка будет возможна на одной АЗС на Городском шоссе, 15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, qr-коды на топливо в севастополе, газ, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом

В Севастополе по QR-кодам можно будет заправить 40 литров газа в баллоны - Развожаев

20:34 19.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня можно будет получить небольшое количество QR-кодов на покупку пропан-бутана. Подавайте заявки сейчас", - написал он в МАКС.
По его данным, заправка будет возможна на одной АЗС на Городском шоссе, 15.
"Лимит - до 40 литров. Рассылка QR-кодов начнется с 22:00", - уточнил губернатор.
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Газовые баллоны - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
15 июля, 11:15
Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
 
СевастопольМихаил РазвожаевQR-коды на топливо в СевастополеГазТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости Севастополя
 
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