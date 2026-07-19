https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-razdadut-qr-kody-na-zapravku-ballonov-gazom-1157782655.html

В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом

В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом

В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T20:34

2026-07-19T20:34

2026-07-19T20:34

севастополь

михаил развожаев

qr-коды на топливо в севастополе

газ

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111685/77/1116857779_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e7d5e54492044cf648be737ea27c05e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, заправка будет возможна на одной АЗС на Городском шоссе, 15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260715/besplatnyy-gaz-dlya-krymchan-opredelen-poryadok-obespecheniya-lyudey-toplivom-1157659269.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, qr-коды на топливо в севастополе, газ, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя