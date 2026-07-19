https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-razdadut-qr-kody-na-zapravku-ballonov-gazom-1157782655.html
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:34
2026-07-19T20:34
2026-07-19T20:34
севастополь
михаил развожаев
qr-коды на топливо в севастополе
газ
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111685/77/1116857779_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e7d5e54492044cf648be737ea27c05e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, заправка будет возможна на одной АЗС на Городском шоссе, 15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260715/besplatnyy-gaz-dlya-krymchan-opredelen-poryadok-obespecheniya-lyudey-toplivom-1157659269.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111685/77/1116857779_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b62505aa3ec15d00dff99af5f15184df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, qr-коды на топливо в севастополе, газ, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя
В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
В Севастополе по QR-кодам можно будет заправить 40 литров газа в баллоны - Развожаев