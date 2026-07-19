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В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T12:36
2026-07-19T12:36
2026-07-19T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, автомобиль Changan остановили для проверки документов. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что водитель имеет явные признаки опьянения и ранее уже была лишена прав. От прохождения освидетельствования автоледи отказалась, но решила урегулировать неприятную для нее ситуацию по-своему.Злоумышленницу задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики. Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой "солью". Улики направили на криминалистическую экспертизу.Теперь женщине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, повторное лишение прав на срок до 2 лет и уголовные дела по статьям о хранении и перевозке наркотиков и о даче взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась правПьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – СакиВ Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, новости севастополя, общество, взятка, наркотики
В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
В Севастополе пьяная женщина без прав везла наркотики и хотела подкупить инспекторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, автомобиль Changan остановили для проверки документов. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что водитель имеет явные признаки опьянения и ранее уже была лишена прав. От прохождения освидетельствования автоледи отказалась, но решила урегулировать неприятную для нее ситуацию по-своему.
"Чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД, правонарушительница предложила автоинспектору денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения о незаконности таких действий, она продолжила задуманное и оставила в патрульном автомобиле пачку из-под сигарет с крупной суммой", – сказано в сообщении.
Злоумышленницу задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики.
Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой "солью". Улики направили на криминалистическую экспертизу.
Теперь женщине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, повторное лишение прав на срок до 2 лет и уголовные дела по статьям о хранении и перевозке наркотиков и о даче взятки.
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