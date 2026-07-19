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В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию

В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию

Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T12:36

2026-07-19T12:36

2026-07-19T12:36

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, автомобиль Changan остановили для проверки документов. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что водитель имеет явные признаки опьянения и ранее уже была лишена прав. От прохождения освидетельствования автоледи отказалась, но решила урегулировать неприятную для нее ситуацию по-своему.Злоумышленницу задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики. Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой "солью". Улики направили на криминалистическую экспертизу.Теперь женщине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, повторное лишение прав на срок до 2 лет и уголовные дела по статьям о хранении и перевозке наркотиков и о даче взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась правПьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – СакиВ Севастополе пьяная женщина покусала полицейского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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