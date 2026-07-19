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В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить
В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить
В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T10:00
2026-07-19T10:05
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Заправить топливо в бак 1 10 утра можно на семи заправках по адресам:"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена", - написал Развожаев.В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистрыКак изменились цены в Крыму в июнеМеры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля
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севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя, азс, общество
В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить

В Севастополе 19 июля на семи заправках появился в свободной продаже бензин АИ-92 и АИ-95

10:00 19.07.2026 (обновлено: 10:05 19.07.2026)
 
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АЗС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Заправить топливо в бак 1 10 утра можно на семи заправках по адресам:
  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92)
  • АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-92)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).
"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена", - написал Развожаев.
В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено.
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