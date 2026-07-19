https://crimea.ria.ru/20260719/v-sevastopole-poyavilsya-benzin-v-svobodnoy-prodazhe---gde-kupit-1157770259.html

В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить

В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить

В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T10:00

2026-07-19T10:00

2026-07-19T10:05

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Заправить топливо в бак 1 10 утра можно на семи заправках по адресам:"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена", - написал Развожаев.В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистрыКак изменились цены в Крыму в июнеМеры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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