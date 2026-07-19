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В России число многодетных семей выросло на 14,5%

В России число многодетных семей выросло на 14,5% - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В России число многодетных семей выросло на 14,5%

Число многодетных семей в России выросло на 14,5%. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова зампредседателя Татьяны Голиковой. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T18:57

2026-07-19T18:57

2026-07-19T18:57

россия

демография

новости

татьяна голикова

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дети

многодетная семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число многодетных семей в России выросло на 14,5%. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова зампредседателя Татьяны Голиковой.Уточняется, что по итогам первых шести месяцев 2026 года средствами маткапитала в России распорядились более 1 миллиона семей, а семейной ипотекой воспользовались 200 тысяч семей.По информации Голиковой, с января 2025 года в стране проведено более 126 тысяч полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС.Также зампредседателя правительства РФ рассказала, что в сельской местности и малых городах страны с начала 2025 года введены в эксплуатацию 258 женских консультаций. До конца 2026 года планируется открыть еще 8. Кроме того, в текущем году намерены оснастить или переоснастить 63 перинатальных центов и роддомов в 38 регионах, а также 26 детских больниц.Ранее завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец рассказала, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячСемья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, демография, новости, татьяна голикова, правительство россии, дети, многодетная семья