https://crimea.ria.ru/20260719/v-krymu-nazvali-zavetnuyu-mechtu-zelenskogo-1157770494.html

В Крыму назвали заветную мечту Зеленского

В Крыму назвали заветную мечту Зеленского - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Крыму назвали заветную мечту Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает конфликт на Украине, поскольку хочет продолжать получать западное финансирование. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T10:13

2026-07-19T10:13

2026-07-19T10:13

крым

владимир константинов

владимир зеленский

украина

политика

внешняя политика

мнения

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает конфликт на Украине, поскольку хочет продолжать получать западное финансирование. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, киевский режим продолжает политику уничтожения украинского народа ради собственного обогащения.Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации, заявлял ранее Константинов. По его мнению, вернуть Украину в лоно Русского мира в ближайшей исторической перспективе вряд ли удастся, поскольку правящий там бандеровский режим очень много сделал для уничтожения любых точек опоры, с помощью которых можно было бы попытаться восстановить на Украине русскость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальшеКогда закончится СВО - мнение военного экспертаРоссия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру

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украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, мнения, западная помощь украине