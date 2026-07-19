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В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун"
В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун" - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун"
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары пришлись по производственному предприятию Киев-90 (ООО "Меридиан" им. С.П. Королева), выпускающему элементы корпусов, комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет "Нептун-МД".Разбит ООО "Оаклайн" Киев, где производят комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк", а также изготавливают детали из карбона и аккумуляторные батареи для FPV-дронов различных модификаций и хранят БПЛА."Поражен также киевский сортировочный центр ("Киевский инновационный терминал "Новая почта"), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", - добвили в военном ведомстве.В Киевской области поражены логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун"
Армия России нанесла массированный удар по военным предприятиям в Киеве и порту в Одессе
08:11 19.07.2026 (обновлено: 08:22 19.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В Киеве поражены предприятия радиоэлектронной промышленности (ООО "Радионикс") и ракетно-космической промышленности (ООО "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем"), которые производят системы управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект "Клон"). а также обслуживают и ремонтируют прицельные системы и бортовые радиолокационные станции для самолетов МиГ-29, уточнили в Минобороны.
Также удары пришлись по производственному предприятию Киев-90 (ООО "Меридиан" им. С.П. Королева), выпускающему элементы корпусов, комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет "Нептун-МД".
Разбит ООО "Оаклайн" Киев, где производят комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк", а также изготавливают детали из карбона и аккумуляторные батареи для FPV-дронов различных модификаций и хранят БПЛА.
"Поражен также киевский сортировочный центр ("Киевский инновационный терминал "Новая почта"), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", - добвили в военном ведомстве.
В Киевской области поражены логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
А в Одесской области разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту "Южный".
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