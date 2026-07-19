https://crimea.ria.ru/20260719/v-kieve-razbity-zavody-po-proizvodstvu-raket-flamingo-i-neptun-1157769125.html

В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун"

В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун" - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун"

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T08:11

2026-07-19T08:11

2026-07-19T08:22

удары по украине

киев

киевская область

одесса

одесская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c68698d489a9546a20f17cac2b854d9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары пришлись по производственному предприятию Киев-90 (ООО "Меридиан" им. С.П. Королева), выпускающему элементы корпусов, комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет "Нептун-МД".Разбит ООО "Оаклайн" Киев, где производят комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк", а также изготавливают детали из карбона и аккумуляторные батареи для FPV-дронов различных модификаций и хранят БПЛА."Поражен также киевский сортировочный центр ("Киевский инновационный терминал "Новая почта"), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", - добвили в военном ведомстве.В Киевской области поражены логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

киевская область

одесса

одесская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, киев, киевская область, одесса, одесская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, новости сво