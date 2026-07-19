Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/v-ankare-podpisali-dokument-o-strategicheskom-soyuze-rf-s-tremya-stranami-1157777713.html
В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами
В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами
️Россия, Турция, Китай и Иран должны объединится в стратегический союз для обеспечения глобальной безопасности. Об этом сказано в итоговой декларации... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T16:00
2026-07-19T16:00
турция
россия
китай
иран
политика
внешняя политика
безопасность
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0e/1121737299_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_52730dc83ec89f92736aa056eb484732.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Россия, Турция, Китай и Иран должны объединится в стратегический союз для обеспечения глобальной безопасности. Об этом сказано в итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну", которая прошла в Анкаре 18 и 19 июля и объединила около 200 участников из 17 стран.По мнению авторов документа, стратегический союз Турции, России, Китая и Ирана станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга.Главными источниками угрозы масштабного военного конфликта в декларации названы действия США и Израиля, ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению авторов документа, НАТО должна закрыть работу, поскольку перестала служить интересам мировой безопасности.Участие в форуме приняли политические эксперты, ученые, представители неправительственных организаций из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕСТрамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине
турция
россия
китай
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0e/1121737299_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_75b206cdc97c7747d9e6725f34c91506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, россия, китай, иран, политика, внешняя политика, безопасность, в мире, новости
В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами

В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с Турцией и еще двумя странами

16:00 19.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаги России и Турции на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве.
Флаги России и Турции на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Россия, Турция, Китай и Иран должны объединится в стратегический союз для обеспечения глобальной безопасности. Об этом сказано в итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну", которая прошла в Анкаре 18 и 19 июля и объединила около 200 участников из 17 стран.
"В нынешних условиях основой такой силы (способной обеспечить глобальную безопасность – ред.) должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана", – говорится в документе, текст которого приводит РИА Новости.
По мнению авторов документа, стратегический союз Турции, России, Китая и Ирана станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга.
Главными источниками угрозы масштабного военного конфликта в декларации названы действия США и Израиля, ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению авторов документа, НАТО должна закрыть работу, поскольку перестала служить интересам мировой безопасности.
Участие в форуме приняли политические эксперты, ученые, представители неправительственных организаций из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине
 
ТурцияРоссияКитайИранПолитикаВнешняя политикаБезопасностьВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
16:04Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:00В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами
15:44Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
15:21В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
15:05Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год
14:41Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей
14:20В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному
14:09Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет
14:08Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
13:54В Ялте слышна стрельба – что происходит
13:44Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
13:32Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
13:21В Севастополе вспыхнул пожар
13:08Крымский мост открыли для проезда транспорта
13:06Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
12:49Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
12:36В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
12:20Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:1213-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
Лента новостейМолния