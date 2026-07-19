https://crimea.ria.ru/20260719/v-ankare-podpisali-dokument-o-strategicheskom-soyuze-rf-s-tremya-stranami-1157777713.html

В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами

В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами

️Россия, Турция, Китай и Иран должны объединится в стратегический союз для обеспечения глобальной безопасности. Об этом сказано в итоговой декларации... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T16:00

2026-07-19T16:00

2026-07-19T16:00

турция

россия

китай

иран

политика

внешняя политика

безопасность

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0e/1121737299_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_52730dc83ec89f92736aa056eb484732.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Россия, Турция, Китай и Иран должны объединится в стратегический союз для обеспечения глобальной безопасности. Об этом сказано в итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну", которая прошла в Анкаре 18 и 19 июля и объединила около 200 участников из 17 стран.По мнению авторов документа, стратегический союз Турции, России, Китая и Ирана станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга.Главными источниками угрозы масштабного военного конфликта в декларации названы действия США и Израиля, ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению авторов документа, НАТО должна закрыть работу, поскольку перестала служить интересам мировой безопасности.Участие в форуме приняли политические эксперты, ученые, представители неправительственных организаций из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕСТрамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

турция

россия

китай

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, китай, иран, политика, внешняя политика, безопасность, в мире, новости