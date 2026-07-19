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В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному

В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному - РИА Новости Крым, 19.07.2026

В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному

️ В Алуште в понедельник на весь день ограничат движение с трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила глава администрации города... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T14:20

2026-07-19T14:20

2026-07-19T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️ В Алуште в понедельник на весь день ограничат движение с трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Ограничения движения по основной трассе введено не будет, уточнила она.Муниципальный автобусный маршрут № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 – через поселок Красный Рай, без проезда через Нижнюю Кутузову.Эту информацию мэр просит учитывать при планировании своих передвижений.На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании "ВАД". Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по объездной АлуштыКак идет строительство объездной дороги в обход АлуштыТрасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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