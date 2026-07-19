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В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному
В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному - РИА Новости Крым, 19.07.2026
В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному
️ В Алуште в понедельник на весь день ограничат движение с трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила глава администрации города... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T14:20
2026-07-19T14:20
ситуация на дорогах крыма
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галина огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️ В Алуште в понедельник на весь день ограничат движение с трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Ограничения движения по основной трассе введено не будет, уточнила она.Муниципальный автобусный маршрут № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 – через поселок Красный Рай, без проезда через Нижнюю Кутузову.Эту информацию мэр просит учитывать при планировании своих передвижений.На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании "ВАД". Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по объездной АлуштыКак идет строительство объездной дороги в обход АлуштыТрасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, алушта, галина огнева, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, логистика, новости крыма
В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному

В Алуште 20 июля ограничат движение от трассы в сторону Изобильного – власти

14:20 19.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️ В Алуште в понедельник на весь день ограничат движение с трассы в сторону села Изобильное из-за дорожных работ. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"В связи с необходимостью производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки на участке строительства дороги в обход Алушты 20 июля с 06.00 до 22.00 будет введено временное ограничение дорожного движения со стороны трассы в сторону села Изобильное", – сказано в сообщении Огневой в МАСК.
Ограничения движения по основной трассе введено не будет, уточнила она.
Муниципальный автобусный маршрут № 116 будет осуществлять рейсы без заезда в Изобильное, маршрут № 104 – через поселок Красный Рай, без проезда через Нижнюю Кутузову.
© Глава администрации Алушты Галина ОгневаСхема объезда к селу Изобильное из-за ремонта на 20 июля
Схема объезда к селу Изобильное из-за ремонта на 20 июля
© Глава администрации Алушты Галина Огнева
Схема объезда к селу Изобильное из-за ремонта на 20 июля
Эту информацию мэр просит учитывать при планировании своих передвижений.
На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты приступили к укладке финишного слоя асфальта, сообщали ранее в пресс-службе компании "ВАД". Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе. Завершить работы планируют к концу 2026 года.
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