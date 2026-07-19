https://crimea.ria.ru/20260719/udary-po-ukraine-segodnya-vs-rf-porazili-gazovyy-zavod-i-logisticheskiy-tsentr-1157779942.html
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр
Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T16:30
2026-07-19T16:30
2026-07-19T16:30
украина
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_70ac21491b16b50bfd9d1e08a5877f94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Также Вооруженные силы беспилотником "Герань" поразили логистический центр в населенном пункте Березна Черниговской области, куда доставляли грузы ВСУ. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара.Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание после массированного удара по КиевуПод Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУВ Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_a98c0112aca83b1d889f2fb95e81c72b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости сво
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр
Армия России поразила газоперерабатывающий завод на Украине и логистический центр ВСУ