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Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр

Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр

Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T16:30

2026-07-19T16:30

2026-07-19T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Также Вооруженные силы беспилотником "Герань" поразили логистический центр в населенном пункте Березна Черниговской области, куда доставляли грузы ВСУ. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара.Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание после массированного удара по КиевуПод Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУВ Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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