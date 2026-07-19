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Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр
Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T16:30
2026-07-19T16:30
украина
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Также Вооруженные силы беспилотником "Герань" поразили логистический центр в населенном пункте Березна Черниговской области, куда доставляли грузы ВСУ. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара.Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание после массированного удара по КиевуПод Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУВ Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости сво
Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр

Армия России поразила газоперерабатывающий завод на Украине и логистический центр ВСУ

16:30 19.07.2026
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также Вооруженные силы беспилотником "Герань" поразили логистический центр в населенном пункте Березна Черниговской области, куда доставляли грузы ВСУ. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара.
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.
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УкраинаУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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