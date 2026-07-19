https://crimea.ria.ru/20260719/tsifrovaya-markirovka-i-sroki-khraneniya-kak-vybrat-butilirovannuyu-vodu-1157775560.html
Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
При покупке бутилированной воды необходимо обратить внимание на цифровую маркировку и сроки хранения. Эти и другие советы по выбору воды в жаркое время года... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:08
2026-07-19T20:08
2026-07-19T20:08
роспотребнадзор
вода
общество
совет эксперта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694982_0:106:1620:1017_1920x0_80_0_0_a75fecad2df86b6249515ebea1f9874a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. При покупке бутилированной воды необходимо обратить внимание на цифровую маркировку и сроки хранения. Эти и другие советы по выбору воды в жаркое время года дали в Роспотребнадзоре.Жалобу о нелегальной продукции следует направить в Роспотребнадзор через приложение, отмечается в релизе.Главные критерии выбора, которые также дают эксперты – плотно завинченная крышка, целостность защитного кольца или пломбы, регистрационные данные на упаковке, информация об источнике, химическом составе и назначении воды – питьевая, лечебная или столовая.Кроме того, продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, на воду для детского питания – свидетельство о государственной регистрации.После покупки хранить воду рекомендуется при температуре от +2 до +20 в затемненных помещениях. Также следует обратить внимание на срок годности после вскрытия упаковки, особенно на бутылках более 5 литров и для детского питания.Ранее специалисты рассказали о самых опасных продуктах в жаркое время. Также была названа главная опасность мороженого в жару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно пить воду в условиях аномальной жары – советы врачаДоставку какой еды лучше не заказывать в жаруПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694982_159:0:1599:1080_1920x0_80_0_0_127d5e28e4df2494ece986f69cd29dca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, вода, общество, совет эксперта
Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
Роспотребнадзор дал советы по выбору бутилированной воды в жару
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. При покупке бутилированной воды необходимо обратить внимание на цифровую маркировку и сроки хранения. Эти и другие советы по выбору воды в жаркое время года дали в Роспотребнадзоре.
"Обязательно проверьте наличие квадратного Data Matrix кода. Его можно проверить через мобильное приложение "Честный Знак". Это поможет узнать, легален ли товар, а также получить информацию о производителе, сроке годности и полном составе", - советуют в ведомстве.
Жалобу о нелегальной продукции следует направить в Роспотребнадзор через приложение, отмечается в релизе.
Главные критерии выбора, которые также дают эксперты – плотно завинченная крышка, целостность защитного кольца или пломбы, регистрационные данные на упаковке, информация об источнике, химическом составе и назначении воды – питьевая, лечебная или столовая.
"Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. Информация о содержании обогащающих компонентов должна быть вынесена на этикетку в соответствии с утвержденной технической документацией и фактическим их содержанием, подтвержденным данными гигиенической экспертизы и производственного контроля", - продолжили в ведомстве.
Кроме того, продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, на воду для детского питания – свидетельство о государственной регистрации.
После покупки хранить воду рекомендуется при температуре от +2 до +20 в затемненных помещениях. Также следует обратить внимание на срок годности после вскрытия упаковки, особенно на бутылках более 5 литров и для детского питания.
Ранее специалисты рассказали о самых опасных продуктах
в жаркое время. Также была названа главная опасность мороженого в жару.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: