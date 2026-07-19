https://crimea.ria.ru/20260719/tsifrovaya-markirovka-i-sroki-khraneniya-kak-vybrat-butilirovannuyu-vodu-1157775560.html

Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду

Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду

При покупке бутилированной воды необходимо обратить внимание на цифровую маркировку и сроки хранения. Эти и другие советы по выбору воды в жаркое время года... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T20:08

2026-07-19T20:08

2026-07-19T20:08

роспотребнадзор

вода

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. При покупке бутилированной воды необходимо обратить внимание на цифровую маркировку и сроки хранения. Эти и другие советы по выбору воды в жаркое время года дали в Роспотребнадзоре.Жалобу о нелегальной продукции следует направить в Роспотребнадзор через приложение, отмечается в релизе.Главные критерии выбора, которые также дают эксперты – плотно завинченная крышка, целостность защитного кольца или пломбы, регистрационные данные на упаковке, информация об источнике, химическом составе и назначении воды – питьевая, лечебная или столовая.Кроме того, продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, на воду для детского питания – свидетельство о государственной регистрации.После покупки хранить воду рекомендуется при температуре от +2 до +20 в затемненных помещениях. Также следует обратить внимание на срок годности после вскрытия упаковки, особенно на бутылках более 5 литров и для детского питания.Ранее специалисты рассказали о самых опасных продуктах в жаркое время. Также была названа главная опасность мороженого в жару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно пить воду в условиях аномальной жары – советы врачаДоставку какой еды лучше не заказывать в жаруПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, вода, общество, совет эксперта