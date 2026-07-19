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Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской области
Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской области
Трое детей и две женщины пострадали при детонации дрона ВСУ в селе Разумное Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T22:43
2026-07-19T22:43
2026-07-19T22:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Трое детей и две женщины пострадали при детонации дрона ВСУ в селе Разумное Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб."Бригады скорой помощи доставили троих детей в детскую областную клиническую больницу. 9-летняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, получил акубаротравму", - сказано в сообщении. Две женщины доставлены в больницу Белгорода с акубаротравмами.На месте атаки повреждены остекление, фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, взрыв, дети, новости сво, новости
Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской области
В Белгородской области трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона ВСУ
22:43 19.07.2026 (обновлено: 22:44 19.07.2026)