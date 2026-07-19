https://crimea.ria.ru/20260719/tramp-anonsiroval-novye-sanktsii-protiv-rossii-1157779775.html

Трамп анонсировал новые санкции против России

Трамп анонсировал новые санкции против России - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Трамп анонсировал новые санкции против России

Иран должен быть включен в законопроект об антироссийских санкциях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T17:01

2026-07-19T17:01

2026-07-19T17:01

сша

дональд трамп

россия

иран

санкции против россии

санкции

политика

внешняя политика

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Иран должен быть включен в законопроект об антироссийских санкциях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Американский президент подчеркнул, что республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России.Сенатор США Линдси Грэм* скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Политик ранее призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смена сенаторов ничего не меняет в политике США – эксперт Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФНастоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*

сша

россия

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, россия, иран, санкции против россии, санкции, политика, внешняя политика, в мире, новости