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Трамп анонсировал новые санкции против России - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Трамп анонсировал новые санкции против России
Трамп анонсировал новые санкции против России - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Трамп анонсировал новые санкции против России
Иран должен быть включен в законопроект об антироссийских санкциях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T17:01
2026-07-19T17:01
сша
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россия
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Иран должен быть включен в законопроект об антироссийских санкциях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Американский президент подчеркнул, что республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России.Сенатор США Линдси Грэм* скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Политик ранее призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смена сенаторов ничего не меняет в политике США – эксперт Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФНастоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сша, дональд трамп, россия, иран, санкции против россии, санкции, политика, внешняя политика, в мире, новости
Трамп анонсировал новые санкции против России

Трамп хочет включить Иран в законопроект о санкциях против России

17:01 19.07.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Иран должен быть включен в законопроект об антироссийских санкциях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Это то, что Линдси (Грэм*- ред.) хотел сделать, и это должно было произойти. Важно!" — написал он в Truth Social.

Американский президент подчеркнул, что республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России.
Сенатор США Линдси Грэм* скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Политик ранее призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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