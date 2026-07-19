https://crimea.ria.ru/20260719/tragediya-na-elbruse-i-udary-po-tankeram-v-chernom-more-glavnoe-za-den-1157778989.html

Трагедия на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море: главное за день

Трагедия на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море: главное за день - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Трагедия на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море: главное за день

️Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по военным заводам в Киеве. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы. Беспилотные удары по танкерам на... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T21:58

2026-07-19T21:58

2026-07-19T21:58

главное за день

эльбрус

происшествия

крым

севастополь

украина

черное море

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c613b99896629bf22ab09dff2e851b68.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по военным заводам в Киеве. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы. Беспилотные удары по танкерам на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Гибель 11-летнего альпиниста при восхождении на Эльбрус. Ситуация со светом в Крыму и Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по УкраинеВооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, освобожден населенный пункт Вольное. ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера.В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун", а также газоперерабатывающий завод в Харьковской области и логистический центр в Черниговской.Кроме того, противокорабельными ракетами "Оникс" поражены порты "Одесса" и "Южный", там разбиты цех сборки БПЛА дальнего действия и место стоянки бензовозов, а также склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. А севернее острова Змеиный поражены "сухогруз" и два морских судна типа "балкер", с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.Терроризм ВСУПять человек пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Всего в ночь на воскресенье 140 украинских дронов были ликвидированы над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, информировали в Минобороны РФ.Атака на танкеры в Черном мореДва танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Как сообщает в воскресенье пресс-служба КТК, на борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена.Гибель ребенка на ЭльбрусеВ воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров. Погибшим после падения с высоты оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом, который получил множественные травмы, сообщили позже в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.Свет в Севастополе и в КрымуОграничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц вводят 20 июля в Севастополе, проинформировала в воскресенье пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". За неисполнение решения предусмотрена административная ответственность, подчеркнули на предприятии. В Крыму 19 июля сохраняется режим ограничения электроснабжения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260719/zelenskiy-sdelal-priznanie-posle-massirovannogo-udara-po-kievu-1157771262.html

https://crimea.ria.ru/20260719/v-krymu-nazvali-zavetnuyu-mechtu-zelenskogo-1157770494.html

https://crimea.ria.ru/20260719/v-alushte-v-ponedelnik-ogranichat-dvizhenie-ot-trassy-k-izobilnomu-1157776966.html

https://crimea.ria.ru/20260719/gibel-v-gorakh-kavkaza-turistka-upala-s-kraya-vodopada-i-razbilas-1157779256.html

https://crimea.ria.ru/20260719/ozhidanie-s-komfortom-v-kerchi-blagoustroili-privokzalnuyu-ploschad-1157774936.html

эльбрус

крым

севастополь

украина

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, эльбрус, происшествия, крым, севастополь, украина, черное море, новости