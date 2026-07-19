Трагедия на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море: главное за день
Гибель ребенка на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по военным заводам в Киеве. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы. Беспилотные удары по танкерам на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Гибель 11-летнего альпиниста при восхождении на Эльбрус. Ситуация со светом в Крыму и Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по Украине
Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, освобожден населенный пункт Вольное. ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера.
В Киеве разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" и "Нептун", а также газоперерабатывающий завод в Харьковской области и логистический центр в Черниговской.
Кроме того, противокорабельными ракетами "Оникс" поражены порты "Одесса" и "Южный", там разбиты цех сборки БПЛА дальнего действия и место стоянки бензовозов, а также склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. А севернее острова Змеиный поражены "сухогруз" и два морских судна типа "балкер", с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
Терроризм ВСУ
Пять человек пострадали в Курской области из-за ударов украинских дронов. ВСУ били по жилым многоэтажкам, магазинам и автобусу в Курске и Льгове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Всего в ночь на воскресенье 140 украинских дронов были ликвидированы над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, информировали в Минобороны РФ.
Атака на танкеры в Черном море
Два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Как сообщает в воскресенье пресс-служба КТК, на борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена.
Гибель ребенка на Эльбрусе
В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров. Погибшим после падения с высоты оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом, который получил множественные травмы, сообщили позже в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.
Свет в Севастополе и в Крыму
Ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц вводят 20 июля в Севастополе, проинформировала в воскресенье пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". За неисполнение решения предусмотрена административная ответственность, подчеркнули на предприятии.
В Крыму 19 июля сохраняется режим ограничения электроснабжения.