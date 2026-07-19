https://crimea.ria.ru/20260719/strana-abrikosov-dyushesov-i-blokh-mayakovskiy-i-krym-1157760958.html

"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым

"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым - РИА Новости Крым, 19.07.2026

"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым

В разных городах Крыма есть улицы Маяковского и памятники поэту. Его помнят там, где он останавливался во время своих поездок, где выступал. Хочется думать, что РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T10:32

2026-07-19T10:32

2026-07-19T10:32

культура

искусство

память

поэзия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/76/1118167604_0:132:1235:827_1920x0_80_0_0_01cb7a6996d27e08f3a9f6cfae475dc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В разных городах Крыма есть улицы Маяковского и памятники поэту. Его помнят там, где он останавливался во время своих поездок, где выступал. Хочется думать, что сам полуостров Маяковскому, повидавшему заграничные красоты, был по душе. В день рождения одного из крупнейших поэтов XX века РИА Новости Крым вспоминает, что Владимир Маяковский думал и писал о Крыме.Праздник жизниЕсли бы жизнь Владимира Маяковского сложилась так, что он побывал в Крыму один-единственный раз, то в памяти бы полуостров остался местом-праздником. В январе 1914 года юная команда футуристов ошеломила Крым. В размеренную провинциальную жизнь ворвалась молодость, смелость, азарт. И даже скандал. На сцену Дворянского театра в Симферополе двадцатилетний Маяковский вышел во фраке и… с хлыстом. Публика была сражена.Идея устроить в Крыму гастроли футуристов принадлежала местному поэту Вадиму Сидорову. Впрочем, он предпочитал называть себя Вадимом Баяном и был довольно обеспеченным человеком. Потому брал на себя все расходы на дорогу, проживание и обеспечение необходимым.Маяковский предложил назвать турне "Олимпиадой футуризма": необычно, интересно, соревновательно.Сначала он и его товарищи жили в доме Сидорова, на Долгоруковской, 17. Там вечерами кипели жаркие споры, доходившие до оскорблений и даже попыток метнуть в оппонента тяжелыми предметами. Во всяком случае, Маяковского, пытавшегося запустить в кого-то хрустальной пепельницей, обезоружил местный врач Виктор Салтыковский.Затем Баяну для своих гостей пришлось снять два роскошных номера в гостинице "Европейская". А гости себе ни в чем не отказывали: лилось рекой шампанское, в кафешантане поэты сиживали каждый вечер.Вадиму Баяну, намекнувшему на чрезмерные траты, Маяковский ответил: "У нас с вами не дружба, а сделка… Мы выполняем заказ. Предельной платы вы нам не назначили, ограничившись расплывчатым: "дорожные расходы, содержание в отеле, развлечения, и прочее". Так вот и потрудитесь оплачивать счета".Крымское турне прошло в Симферополе, Севастополе, Керчи. А вот Феодосию организаторы в список не включили. Между тем, бабушка Владимира Маяковского, Ефросинья Осиповна, в Феодосии родилась, выросла, вышла замуж за канцелярского служителя Константина Маяковского. Потом чиновника перевели на Кавказ, и уже там родился отец поэта."Скучаю, как лошадь"В 1926 году Маяковский уже не юный и восторженный ниспровергатель устоев. Он знаменитость. Его стихи и поэмы заучивают наизусть и читают на всех вечерах и праздниках. При его появлении на сцене овации длятся по несколько минут, и поэту приходится утихомиривать восторженную публику.Маяковский живет в странном, подвешенном состоянии. Личная жизнь со стороны кажется хаосом. Позади несколько романов, но ни один не стал поводом создать семью. Рядом Лиля Брик: любовь, подруга, соратник, товарищ, муза, страсть и мучение. И ее муж Осип: тоже друг, коллега, помощник, всепонимающий, всепрощающий, каким-то чудом выносящий странную жизнь "на троих".Те дни, что Маяковский проводил в Крыму, если не успокаивали его душу, то заставляли отвлечься. Может быть, иначе посмотреть на жизнь. Ему хорошо здесь писалось. В Ялте он закончил поэму "Хорошо!" и крымские впечатления дали жизнь многим стихотворениям.Летом 1926 года он послал из гостиницы "Россия" телеграмму Брикам: "Целую дорогую Кису и Осика. Скучаю как лошадь". Рассчитывал, что можно будет как-то совместить свои выступления и недолгую командировку Лиле. Ей предложили сниматься в фильме о становлении еврейских колхозов. К слову, Маяковский после съемок взял на себя хлопоты по отправке пленки в Москву.В том году "без Маяковского" остались севастопольцы. Организаторы выступления отказались рассчитаться до мероприятия, и встреча не состоялась. Маяковский предлагал выступить бесплатно, но организаторы на это не пошли: они рассчитывали на прибыль от продажи билетов. Поэт очень переживал, и даже попросил в местной газете "Маяк коммуны" напечатать объяснение.Товарищ девушкаПоэт вернулся в Крым летом следующего, 1927 года. В июне "Комсомольская правда" напечатала его стихотворение "Чудеса", про крестьянский санаторий в Ливадии:В царевых дворцах – мужики-санаторники.Луна, как дура, почти в исступлении,Глядят глаза блинорожия плоского в афишу на стенах дворца:"Во вторник выступление товарища Маяковского".Он вызвал из Москвы в Крым телеграммой свою знакомую, двадцатилетнюю библиотекаршу Наташу Брюханенко. При первой встрече он ее окликнул: "Товарищ девушка!"Наталья благоговела перед его известностью и талантом. Но сама затруднялась описать те отношения, что связывали ее с Маяковским. Не дружба, не роман. Он читал ей стихи, водил в кафе, познакомил с друзьями, в том числе Бриками. Она ходила в его квартиру и подолгу сидела, когда он работал. Однажды он сказал, что мог бы полюбить ее второй. Потому что первой всегда будет Лиля.Но в августе 1927 года Маяковский встречал "товарища Наташу" в Севастополе. "Нанял специально, только для нас, двухместную машину до Ялты. Дорогой рассказываю мелкие московские новости. Время от времени Маяковский читает строки из "Севастополь – Ялта", иллюстрируя дорогу готовыми стихами", — вспоминала девушка.Наталья описывала прогулки по набережной, стремление Маяковского завалить ее ворохом подарков, от сувениров до платьев. Тогда, в Ялте, родилось светлое и радостное стихотворение "Крым": "Хожу, гляжу в окно ли я цветы да небо синее, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния".За обедом он смешил ее, рисуя на салфетках, а вечером играл на бильярде, запретив отходить далеко. И даже отпугивал потенциальных ухажеров. Возможно, от "товарища девушки" ему и нужно-то было лишь ощущение связи с юностью.1928 год подарил Маяковскому "открытие" Евпатории. Здесь он был с Лилей Брик. Выступал в санаториях, полеживал на пляже. Он сумел прочувствовать особенную курортную душу города.А в целом он принимал Крым таким, каким он был в конце 20-х годов. Не оправившимся полностью от войны и голода. Шумный, яркий, щедрый, странный, нелогичный, местами нелюбезный.Все это Маяковский высказал в стихотворении "Земля наша обильна". Тут и про пляжи, на которых "и корове лежать не годится", и фруктовое изобилие при том, что "Иду по ларькам Евпатории обыском, – хоть четверть персика! – Персиков нету". И резюме: "Страна абрикосов, дюшесов и блох, здоровья и дизентерии". И нельзя сказать, что все это Крым в наши дни победил…... Большой поэт Владимир Маяковский ушел из жизни 14 апреля 1930 года. Ушел, будто громко хлопнув дверью, отсекая от себя споры, необходимость решать, выбирать и доказывать.Свою предсмертную записку: "В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил…", Маяковский написал за два дня до того, как схватил пистолет и нажал на курок. Любое событие тогда могло стать "спусковым крючком". И, наверное, какая-то яркая, значимая для поэта перемена могла заставить его передумать. Но такого события не случилось.Наталья ДремоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, искусство , память, поэзия