https://crimea.ria.ru/20260719/sroki-ogranicheny-kak-ne-otravitsya-gotovoy-edoy-i-polufabrikatami-letom-1157664530.html

Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом

Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом

В условиях перебоев с электроэнергией и топливом, жители полуострова часто отдают предпочтение готовой еде, полуфабрикатам и доставке. Однако такой выбор не... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T21:11

2026-07-19T21:11

2026-07-19T21:11

надежда анельчук

совет эксперта

еда

вкусно и полезно

общество

продукты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/13/1157780409_0:168:3054:1887_1920x0_80_0_0_03dc5e558cccd5ef2b6537041151b728.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В условиях перебоев с электроэнергией и топливом, жители полуострова часто отдают предпочтение готовой еде, полуфабрикатам и доставке. Однако такой выбор не всегда безопасен, с учетом еще и жаркой летней погоды. Сохранить здоровье и не отравиться подобной продукцией поможет пристальное внимание к ее срокам годности и времени доставки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук.Специалист подчеркнула, что важно всегда уточнять сроки доставки продукции от момента заказа.Особенно критично к срокам доставки стоит отнестись, добавила Надежда Анельчук, если заказаны скоропортящиеся продукты питания - рыба, торты с кремом и т.д.Ориентироваться на сроки годности и на их запас следует и при покупке продуктов питания, которые продаются и в магазинах, сказала она."Отдавать предпочтение лучше той продукции, где все-таки запас срока годности есть, потому что есть момент транспортировки, момент разгрузки. Сейчас жарко, и особенно это касается молочной продукции, надо обращать внимание на эти моменты", - пояснила гостья студии.Не менее внимательно, считает собеседница, стоит покупать полуфабрикаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда анельчук, совет эксперта, еда, вкусно и полезно, общество, продукты