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Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
В условиях перебоев с электроэнергией и топливом, жители полуострова часто отдают предпочтение готовой еде, полуфабрикатам и доставке. Однако такой выбор не... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T21:11
2026-07-19T21:11
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еда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В условиях перебоев с электроэнергией и топливом, жители полуострова часто отдают предпочтение готовой еде, полуфабрикатам и доставке. Однако такой выбор не всегда безопасен, с учетом еще и жаркой летней погоды. Сохранить здоровье и не отравиться подобной продукцией поможет пристальное внимание к ее срокам годности и времени доставки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук.Специалист подчеркнула, что важно всегда уточнять сроки доставки продукции от момента заказа.Особенно критично к срокам доставки стоит отнестись, добавила Надежда Анельчук, если заказаны скоропортящиеся продукты питания - рыба, торты с кремом и т.д.Ориентироваться на сроки годности и на их запас следует и при покупке продуктов питания, которые продаются и в магазинах, сказала она."Отдавать предпочтение лучше той продукции, где все-таки запас срока годности есть, потому что есть момент транспортировки, момент разгрузки. Сейчас жарко, и особенно это касается молочной продукции, надо обращать внимание на эти моменты", - пояснила гостья студии.Не менее внимательно, считает собеседница, стоит покупать полуфабрикаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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надежда анельчук, совет эксперта, еда, вкусно и полезно, общество, продукты
Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
Готовую еду летом в Крыму должны доставлять не дольше двух часов – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым.
В условиях перебоев с электроэнергией и топливом, жители полуострова часто отдают предпочтение готовой еде, полуфабрикатам и доставке. Однако такой выбор не всегда безопасен, с учетом еще и жаркой летней погоды. Сохранить здоровье и не отравиться подобной продукцией поможет пристальное внимание к ее срокам годности и времени доставки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук.
"Доставка – это выход, но в данном случае, особенно с учетом жаркой погоды, есть простые правила. Минимальное количество различных компонентов должно быть в продукции, которую вы заказываете. То есть сейчас не стоит отдавать предпочтение майонезным многокомпонентным салатам или блюдам, которые не проходят термическую обработку перед доставкой. Например, суши", - отметила она.
Специалист подчеркнула, что важно всегда уточнять сроки доставки продукции от момента заказа.
"Если вы заказали продукцию и видите, что уже прошло определенное количество часов, и продукция вам не доставляется, конечно, уже эту доставку лучше не ждать, если мы говорим о готовой еде. Потому что сроки на реализацию готовой продукции, они очень, ограничены - не более двух часов!" - подчеркнула спикер.
Особенно критично к срокам доставки стоит отнестись, добавила Надежда Анельчук, если заказаны скоропортящиеся продукты питания - рыба, торты с кремом и т.д.
"Если это жаркая погода, мы не знаем, в каком транспорте эту продукцию могут доставлять, есть ли там кондиционер. Вполне возможно, сейчас у нас в автомобиле, который постоит на солнце, температура будет даже выше, чем на улице. Поэтому самые короткие сроки доставки должны быть. Если есть возможность забрать самовывозом каким-то образом, может быть, есть смысл забрать их в своем автомобиле и под кондиционером эту продукцию привезти", - советует она.
Ориентироваться на сроки годности и на их запас следует и при покупке продуктов питания, которые продаются и в магазинах, сказала она.
"Отдавать предпочтение лучше той продукции, где все-таки запас срока годности есть, потому что есть момент транспортировки, момент разгрузки. Сейчас жарко, и особенно это касается молочной продукции, надо обращать внимание на эти моменты", - пояснила гостья студии.
Не менее внимательно, считает собеседница, стоит покупать полуфабрикаты.
"Когда приобретается полуфабрикат, обязательно должна быть информация не только о той продукции, из которой это изготовлено, но и о дате и часе изготовления непосредственно этого полуфабриката. Потому что в любой переработанной продукции сроки годности мы отчитываем не от сырья, из которого оно изготовлено, а непосредственно от часа изготовления самого полуфабриката", - заключила она.
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