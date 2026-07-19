Рейтинг@Mail.ru
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/spasti-redkiy-vid-uchenye-predlozhili-mery-po-sokhraneniyu-drofy-v-krymu-1157633982.html
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T21:33
2026-07-19T21:33
сасык-сиваш
керченский полуостров
крым
природа
птицы крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125512464_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_e6c19bc85bd2377cfdfe1ad4e2c4f9d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их сохранению. Об этом во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии – филиала ФИЦ ИнБЮМ Григорий Прокопов и младший научный сотрудник лаборатории Александр Гринченко.По словам крымских ученых, последние семь лет исследований показали, что на территории полуострова реально может находиться около 2,5 тысяч особей дроф, которые обитают в Крыму постоянно. Около 15% могут быть не учтены, в частности, из-за большого числа военных полигонов и других закрытых территорий, где эти редкие птицы тоже потенциально могут обитать. Около 8,8% от общего учтенного числа – вставшие на крыло молодые особи, и это дает повод надеяться на сохранение популяции.Большинство особей обитают на Керченском полуострове, далее следуют Черноморский район и Присивашье. При этом, главные угрозы для птиц этого вида – отравления на полях зерном, которое разбрасывают для борьбы с грызунами, столкновения с проводами ЛЭП, браконьеры и волки. Для сохранения популяции, по мнению специалистов, необходимо создавать новые ООПТ и расширять охранные зоны существующих.Также ученые считают необходимым обеспечение сотрудничества между минэкологии и минсельхозом республики: особенно на Керченском полуострове нужно создавать чистые беспестицидные зоны, вносить нормы закладки ядов в зерно для борьбы с грызунами, Кроме того, нужны тщательные расследования случаев гибели дроф и усиление регулирования вопроса браконьерства в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита исчезающих видов птиц в КрымуКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуИз-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы – эколог
сасык-сиваш
керченский полуостров
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125512464_741:436:2890:2048_1920x0_80_0_0_dd0852f06144132a5cd885970347dc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сасык-сиваш, керченский полуостров, крым, природа, птицы крыма
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму

В Крыму может исчезнуть через 10 лет популяция дрофы – ученые

21:33 19.07.2026
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкДрофа
Дрофа - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их сохранению. Об этом во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии – филиала ФИЦ ИнБЮМ Григорий Прокопов и младший научный сотрудник лаборатории Александр Гринченко.
"Те виды, которые в Красной книге Российской Федерации относятся к исчезающим, у нас в Крыму таких видов 23 из них 8 видов птиц. И среди этих видов, конечно, дрофа… Ученые начали бить тревогу о том, что численность дрофы сокращается еще в середине прошлого века", – проинформировал Прокопов.
По словам крымских ученых, последние семь лет исследований показали, что на территории полуострова реально может находиться около 2,5 тысяч особей дроф, которые обитают в Крыму постоянно. Около 15% могут быть не учтены, в частности, из-за большого числа военных полигонов и других закрытых территорий, где эти редкие птицы тоже потенциально могут обитать. Около 8,8% от общего учтенного числа – вставшие на крыло молодые особи, и это дает повод надеяться на сохранение популяции.

"На самом деле наши семилетние подсчеты говорят о том, что в Крыму дрофа еще есть, хотя ранее считалось, что ее практически не осталось. Это значит, есть что сохранять. Но за десятилетие мы можем их потерять, если все будет происходить так, как происходило", – констатируют эксперты.

Большинство особей обитают на Керченском полуострове, далее следуют Черноморский район и Присивашье. При этом, главные угрозы для птиц этого вида – отравления на полях зерном, которое разбрасывают для борьбы с грызунами, столкновения с проводами ЛЭП, браконьеры и волки. Для сохранения популяции, по мнению специалистов, необходимо создавать новые ООПТ и расширять охранные зоны существующих.

"Допустим, Керченский полуостров. По сути, у нас только одна ООПТ реально охраняет дрофу – природный парк Караларский. На остальных – единичные находки. Тарханкут: находки дрофы везде на границе ООПТ – получается, к сожалению, они не попадают под охрану. И есть еще одна проблема: можно было бы сохранять за счет охранной зоны ООПТ, если бы она была нормального размера, она бы тоже как раз захватывала места гнездования дрофы", – сказал Прокопов.

Также ученые считают необходимым обеспечение сотрудничества между минэкологии и минсельхозом республики: особенно на Керченском полуострове нужно создавать чистые беспестицидные зоны, вносить нормы закладки ядов в зерно для борьбы с грызунами, Кроме того, нужны тщательные расследования случаев гибели дроф и усиление регулирования вопроса браконьерства в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защита исчезающих видов птиц в Крыму
Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству
Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы – эколог
 
Сасык-СивашКерченский полуостровКрымПриродаПтицы Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:19Крымский мост закрыт
23:15В Севастополе в понедельник разрешат заправить полный бак бензина АИ-92
23:05В Крыму беспилотная опасность – работает ПВО
22:43Трое детей и двое взрослых ранены при детонации дрона в Белгородской области
21:58Трагедия на Эльбрусе и удары по танкерам в Черном море: главное за день
21:33Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
21:11Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
20:51Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна
20:34В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
20:30Керчь в понедельник на сутки останется без воды
20:24Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
20:08Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
19:58В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
19:36Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение
19:20Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
19:13Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста
19:10"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный
18:57В России число многодетных семей выросло на 14,5%
18:39Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
18:28Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
Лента новостейМолния