https://crimea.ria.ru/20260719/spasti-redkiy-vid-uchenye-predlozhili-mery-po-sokhraneniyu-drofy-v-krymu-1157633982.html

Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму

Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму

Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T21:33

2026-07-19T21:33

2026-07-19T21:33

сасык-сиваш

керченский полуостров

крым

природа

птицы крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их сохранению. Об этом во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии – филиала ФИЦ ИнБЮМ Григорий Прокопов и младший научный сотрудник лаборатории Александр Гринченко.По словам крымских ученых, последние семь лет исследований показали, что на территории полуострова реально может находиться около 2,5 тысяч особей дроф, которые обитают в Крыму постоянно. Около 15% могут быть не учтены, в частности, из-за большого числа военных полигонов и других закрытых территорий, где эти редкие птицы тоже потенциально могут обитать. Около 8,8% от общего учтенного числа – вставшие на крыло молодые особи, и это дает повод надеяться на сохранение популяции.Большинство особей обитают на Керченском полуострове, далее следуют Черноморский район и Присивашье. При этом, главные угрозы для птиц этого вида – отравления на полях зерном, которое разбрасывают для борьбы с грызунами, столкновения с проводами ЛЭП, браконьеры и волки. Для сохранения популяции, по мнению специалистов, необходимо создавать новые ООПТ и расширять охранные зоны существующих.Также ученые считают необходимым обеспечение сотрудничества между минэкологии и минсельхозом республики: особенно на Керченском полуострове нужно создавать чистые беспестицидные зоны, вносить нормы закладки ядов в зерно для борьбы с грызунами, Кроме того, нужны тщательные расследования случаев гибели дроф и усиление регулирования вопроса браконьерства в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита исчезающих видов птиц в КрымуКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуИз-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы – эколог

сасык-сиваш

керченский полуостров

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сасык-сиваш, керченский полуостров, крым, природа, птицы крыма