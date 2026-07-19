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Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их сохранению. Об этом во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии – филиала ФИЦ ИнБЮМ Григорий Прокопов и младший научный сотрудник лаборатории Александр Гринченко.По словам крымских ученых, последние семь лет исследований показали, что на территории полуострова реально может находиться около 2,5 тысяч особей дроф, которые обитают в Крыму постоянно. Около 15% могут быть не учтены, в частности, из-за большого числа военных полигонов и других закрытых территорий, где эти редкие птицы тоже потенциально могут обитать. Около 8,8% от общего учтенного числа – вставшие на крыло молодые особи, и это дает повод надеяться на сохранение популяции.Большинство особей обитают на Керченском полуострове, далее следуют Черноморский район и Присивашье. При этом, главные угрозы для птиц этого вида – отравления на полях зерном, которое разбрасывают для борьбы с грызунами, столкновения с проводами ЛЭП, браконьеры и волки. Для сохранения популяции, по мнению специалистов, необходимо создавать новые ООПТ и расширять охранные зоны существующих.Также ученые считают необходимым обеспечение сотрудничества между минэкологии и минсельхозом республики: особенно на Керченском полуострове нужно создавать чистые беспестицидные зоны, вносить нормы закладки ядов в зерно для борьбы с грызунами, Кроме того, нужны тщательные расследования случаев гибели дроф и усиление регулирования вопроса браконьерства в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита исчезающих видов птиц в КрымуКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуИз-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы – эколог
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сасык-сиваш, керченский полуостров, крым, природа, птицы крыма
Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в Крыму
В Крыму может исчезнуть через 10 лет популяция дрофы – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если не предпринимать мер по их сохранению. Об этом во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии – филиала ФИЦ ИнБЮМ Григорий Прокопов и младший научный сотрудник лаборатории Александр Гринченко.
"Те виды, которые в Красной книге Российской Федерации относятся к исчезающим, у нас в Крыму таких видов 23 из них 8 видов птиц. И среди этих видов, конечно, дрофа… Ученые начали бить тревогу о том, что численность дрофы сокращается еще в середине прошлого века", – проинформировал Прокопов.
По словам крымских ученых, последние семь лет исследований показали, что на территории полуострова реально может находиться около 2,5 тысяч особей дроф, которые обитают в Крыму постоянно. Около 15% могут быть не учтены, в частности, из-за большого числа военных полигонов и других закрытых территорий, где эти редкие птицы тоже потенциально могут обитать. Около 8,8% от общего учтенного числа – вставшие на крыло молодые особи, и это дает повод надеяться на сохранение популяции.
"На самом деле наши семилетние подсчеты говорят о том, что в Крыму дрофа еще есть, хотя ранее считалось, что ее практически не осталось. Это значит, есть что сохранять. Но за десятилетие мы можем их потерять, если все будет происходить так, как происходило", – констатируют эксперты.
Большинство особей обитают на Керченском полуострове, далее следуют Черноморский район и Присивашье. При этом, главные угрозы для птиц этого вида – отравления на полях зерном, которое разбрасывают для борьбы с грызунами, столкновения с проводами ЛЭП, браконьеры и волки. Для сохранения популяции, по мнению специалистов, необходимо создавать новые ООПТ и расширять охранные зоны существующих.
"Допустим, Керченский полуостров. По сути, у нас только одна ООПТ реально охраняет дрофу – природный парк Караларский. На остальных – единичные находки. Тарханкут: находки дрофы везде на границе ООПТ – получается, к сожалению, они не попадают под охрану. И есть еще одна проблема: можно было бы сохранять за счет охранной зоны ООПТ, если бы она была нормального размера, она бы тоже как раз захватывала места гнездования дрофы", – сказал Прокопов.
Также ученые считают необходимым обеспечение сотрудничества между минэкологии и минсельхозом республики: особенно на Керченском полуострове нужно создавать чистые беспестицидные зоны, вносить нормы закладки ядов в зерно для борьбы с грызунами, Кроме того, нужны тщательные расследования случаев гибели дроф и усиление регулирования вопроса браконьерства в Крыму.
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