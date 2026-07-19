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Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года
Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года
Более полусотни дорог отремонтировали в Севастополе с начала года, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T17:59
2026-07-19T17:59
севастополь
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни дорог отремонтировали в Севастополе с начала года, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.Один из них — улица Олега Ищенко на Дергачах, где уже подготовлено основание дороги и началась укладка нижнего слоя асфальта, продолжил губернатор. Протяженность участка – 777 метров, завершить работы планируется уже в августе, уточнил он. При этом в текущем году в микрорайоне приведут в порядок сразу четыре дороги.В Севастополе ранее открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до ДжанкояВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости севастополя
Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года

В Севастополе с начала года отремонтировали 55 дорог – Развожаев

17:59 19.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни дорог отремонтировали в Севастополе с начала года, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.
"За первое полугодие уже отремонтировали 55 дорог: 41 – по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и 14 – по программе благоустройства дорог к малоэтажной жилой застройке. Сейчас работы одновременно идут более чем на десяти объектах", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Один из них — улица Олега Ищенко на Дергачах, где уже подготовлено основание дороги и началась укладка нижнего слоя асфальта, продолжил губернатор. Протяженность участка – 777 метров, завершить работы планируется уже в августе, уточнил он. При этом в текущем году в микрорайоне приведут в порядок сразу четыре дороги.
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Ремонт дорог в Севастополе
"Кроме того, благодаря дополнительному федеральному финансированию в этом году сможем отремонтировать еще один объект по нацпроекту – проезд от ТСН "Дорожник-2" до ТСН СНТ "Океан МГИ" и ТСН "Дружный". Таким образом, по нацпроекту в этом году будет отремонтирована в общей сложности 51 дорога", – констатировал он.
В Севастополе ранее открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.
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СевастопольМихаил РазвожаевРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости Севастополя
 
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