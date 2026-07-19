https://crimea.ria.ru/20260719/skolko-dorog-otremontirovali-v-sevastopole-s-nachala-goda-1157774086.html

Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года

Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года

Более полусотни дорог отремонтировали в Севастополе с начала года, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T17:59

2026-07-19T17:59

2026-07-19T17:59

севастополь

михаил развожаев

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни дорог отремонтировали в Севастополе с начала года, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.Один из них — улица Олега Ищенко на Дергачах, где уже подготовлено основание дороги и началась укладка нижнего слоя асфальта, продолжил губернатор. Протяженность участка – 777 метров, завершить работы планируется уже в августе, уточнил он. При этом в текущем году в микрорайоне приведут в порядок сразу четыре дороги.В Севастополе ранее открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до ДжанкояВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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