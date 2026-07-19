https://crimea.ria.ru/20260719/samyy-izvestnyy-obraz-i-golos-livanovu-90-1118518922.html

Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год

Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год

Этот голос узнаешь из тысячи с детства. С младых ногтей для всех детей – крокодил Гена, Карлсон, Удав длиной в неизвестное количество попугаев, Черный кот из... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T15:05

2026-07-19T15:05

2026-07-19T15:05

культура

новости

общество

звезды и судьбы

эксклюзивы риа новости крым

кино

василий ливанов

истории великих людей

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/88/1118518878_0:34:600:372_1920x0_80_0_0_241aa64fa764db0cd457ba02b991bf1a.jpg

Этот голос узнаешь из тысячи с детства. С младых ногтей для всех детей – крокодил Гена, Карлсон, Удав длиной в неизвестное количество попугаев, Черный кот из "Котенка по имени Гав"... Для пламенных коммунистов – Дзержинский из "Синей тетради", для монархистов – Николай I из "Звезды пленительного счастья", рыцарь печального образа для меланхоликов и рыцарь Бенедиктус для романтиков, и, конечно же, – для всех! – Холмс.Мистер Холмс."Годен!"Именно Холмс – роль, которая стала для Василия Борисовича Ливанова решающей. И, наверное, лучшей. По крайней мере, так считают в самой Англии – недаром в 2006 году Ливанов был принят в орден Британской империи за заслуги перед театром и исполнительским искусством.Коренной москвич, выходец из театральной семьи (актерами были и дед, и отец - звезда МХАТа Борис Ливанов), наш именинник в детстве хотел быть военным, дрессировщиком, покорять неизведанные земли, спасать людские жизни. И у него все это получилось. Правда, на экране – в качестве актера.Как признавался отец Ливанова, он пытался вытолкать сына из профессии в художники, понимая, что актерский хлеб не самый сладкий, если нет особого таланта. Но талант оказался.Перед приемом в театральную "Щуку" отец собрал ведущих актеров и устроил сыну творческий экзамен. Ливанов в течение полутора часов читал стихи поэтов серебряного века. И коллеги Ливанова-старшего вынесли свой вердикт – Василий годен.Правда, так не думали в театре имени Вахтангова, где Ливанов после окончания училища год просто числился, так и не получив ни одной роли. И по совету кинорежиссера Юлия Райзмана ушел в кино.Рождение "фишки"Один из первых же фильмов про отважных (как из мечты детства!) геологов "Неотправленное письмо" принес Ливанову не только съемки у впоследствии лауреата Каннского кинофестиваля Михаила Калатозова, но и "фишку" – его голос.По сценарию ленты "Неотправленное письмо" советские геологи преодолевают мороз, ветер, бурю. Это сейчас компьютерные технологии, тогда все было по-настоящему – и ветер, и мороз. А вот голоса после съемок у Ливанова не стало. Месяц молчания помог его вернуть, но уже другим – уникальным.Неповторимый голос актер подарил не только Карлсону и крокодилу Гене, а более чем 300 персонажам мультиков – волшебникам и котам, медведям и пеликанам, пиратам, осликам и летучим мышам – в том числе и героям, которых придумал сам.Кино VS Литература"Дед Мороз и лето", "Бременские музыканты", "Паучок Ананси" – мультфильмы, снятые по сценариям Ливанова. Ливанов экспериментирует, пробует такое, чего не было раньше. Так, научно-фантастический фильм "Фаэтон – сын солнца", который вышел в 1972 году, соединил в себе сказку, античный миф и результаты современных научных изысканий. "Он проложил тропинку в неосвоенный мир искусства будущего", – дал оценку мультфильму Александр Митта.Кроме сценариев и пьес, Василий Ливанов является автором повестей, рассказов, эссе, воспоминаний о выдающихся деятелях культуры. Сочинений Ливанова – члена Союза писателей России – хватает на несколько томов.Ливанов как будто бежит в литературу, через которую легче выразить свою жизненную философию. А иногда его философия находит воплощение у других режиссеров. Мало кто знает, но идея постановки фильма "Андрей Рублев" изначально принадлежала Ливанову. Он сам мечтал сыграть сложную роль иконописца. Но – не сложилось. Как не сложилось с Ихтиандром, с Долоховым в фильме "Война и мир" Бондарчука и с Атосом в советской саге про мушкетеров.Чисто английская историяА вот с Шерлоком Холмсом сложилось. Да так, что сами британцы считают наших Василия Ливанова и Виталия Соломина лучшими Холмсом и Ватсоном всех времен и народов. А кому как не британцам лучше знать, какими они должны быть.Так и получились обычные русские люди, скалькированные с британских рисунков – современников Дойля. Но дело даже не во внешней похожести. Как сказал сам Ливанов, в этом случае он и Соломин как актеры "родили человека". Здесь игра не представления, а перевоплощения – русская школа Станиславского.Именно поэтому зритель и смотрит кино многажды – не ради детективной интриги, ведь развязки историй Дойля все знают с подросткового возраста, а ради того, что рождается на экране и удивительной атмосферы.Уникальный советский Холмс и Ватсон стали брендом и преследовали Ливанова – не без его удовольствия, кстати – всю дальнейшую творческую жизнь. Про Шерлока стали снимать мультики, ставить аудиоспектакли, производить компьютерные игры, была создана реклама чая с английским характером и энергетиков – и в них снимались Ливанов и Соломин и озвучивали тоже Ливанов и Соломин. А в 2007 году в Москве у стен посольства Великобритании открыли скульптурную композицию авторства Андрея Орлова. Внешность у отлитых в бронзе Шерлока и Ватсона узнаваемая.Одна из самых любопытных историй произошла в том же году в Новой Зеландии. Там в ознаменование 120-летия создания дебютной повести о Шерлоке Холмсе частная компания "Новозеландский монетный двор" выпустила мемориальную серию из четырех монет номиналом два доллара островов Кука. На них изображены Холмс, Ватсон, Генри Баскервиль и профессор Мориарти.Дон Кихот и ФальконеПосле окончания съемок в телесериале о Шерлоке Холмсе Ливанов, которому к тому времени было всего 50 лет, постепенно почти перестал появляться на экране.Единственной его крупной работой в кино стала роль Дон Кихота в фильме 1997 года. Ливанов выступил в этом фильме также в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Он переосмысливает образ странствующего рыцаря. У Ливанова он не чудаковатый романтик, а человек, которого съедает гордыня: Дон Кихот решил переделать мир под себя, возомнив себя спасителем мира.Потом было еще несколько небольших ролей в сериалах. Последний фильм авторства Ливанова – историко-биографическая лента "Медный всадник России", рассказывающая о Фальконе и его детище.Но тем, кто пока в силу возраста не слышал фамилию Ливанова, до такого кино еще в прямом смысле этого слова нужно дорасти. А пока можно начать с азов – с Деда Мороза, который так хотел увидеть лето, дружелюбного крокодила по имени Гена и страшного, но симпатичного дядюшки Ау. Начать с голоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, новости, общество, звезды и судьбы, кино, василий ливанов, истории великих людей