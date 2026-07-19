Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год
Актеру Василию Ливанову – 91 год
© СкриншотКадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
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Этот голос узнаешь из тысячи с детства. С младых ногтей для всех детей – крокодил Гена, Карлсон, Удав длиной в неизвестное количество попугаев, Черный кот из "Котенка по имени Гав"... Для пламенных коммунистов – Дзержинский из "Синей тетради", для монархистов – Николай I из "Звезды пленительного счастья", рыцарь печального образа для меланхоликов и рыцарь Бенедиктус для романтиков, и, конечно же, – для всех! – Холмс.
Мистер Холмс.
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкНа съемках художественного фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" (режиссер Игорь Масленников). В роли Шерлока Холмса - заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов
На съемках художественного фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" (режиссер Игорь Масленников). В роли Шерлока Холмса - заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов
"Годен!"
Именно Холмс – роль, которая стала для Василия Борисовича Ливанова решающей. И, наверное, лучшей. По крайней мере, так считают в самой Англии – недаром в 2006 году Ливанов был принят в орден Британской империи за заслуги перед театром и исполнительским искусством.
Коренной москвич, выходец из театральной семьи (актерами были и дед, и отец - звезда МХАТа Борис Ливанов), наш именинник в детстве хотел быть военным, дрессировщиком, покорять неизведанные земли, спасать людские жизни. И у него все это получилось. Правда, на экране – в качестве актера.
Как признавался отец Ливанова, он пытался вытолкать сына из профессии в художники, понимая, что актерский хлеб не самый сладкий, если нет особого таланта. Но талант оказался.
Перед приемом в театральную "Щуку" отец собрал ведущих актеров и устроил сыну творческий экзамен. Ливанов в течение полутора часов читал стихи поэтов серебряного века. И коллеги Ливанова-старшего вынесли свой вердикт – Василий годен.
© РИА Новости . Николаев / Перейти в фотобанкАртисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги" (режиссер Алексей Сахаров)
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги" (режиссер Алексей Сахаров)
Правда, так не думали в театре имени Вахтангова, где Ливанов после окончания училища год просто числился, так и не получив ни одной роли. И по совету кинорежиссера Юлия Райзмана ушел в кино.
Рождение "фишки"
Один из первых же фильмов про отважных (как из мечты детства!) геологов "Неотправленное письмо" принес Ливанову не только съемки у впоследствии лауреата Каннского кинофестиваля Михаила Калатозова, но и "фишку" – его голос.
По сценарию ленты "Неотправленное письмо" советские геологи преодолевают мороз, ветер, бурю. Это сейчас компьютерные технологии, тогда все было по-настоящему – и ветер, и мороз. А вот голоса после съемок у Ливанова не стало. Месяц молчания помог его вернуть, но уже другим – уникальным.
"Голос – мой хлеб. Ведь на улице меня никто не узнает, а стоит произнести одну фразу и – все..." – рассказывает Ливанов.
Неповторимый голос актер подарил не только Карлсону и крокодилу Гене, а более чем 300 персонажам мультиков – волшебникам и котам, медведям и пеликанам, пиратам, осликам и летучим мышам – в том числе и героям, которых придумал сам.
© РИА Новости . В.Пищальников / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Год как жизнь". Киностудия "Мосфильм". 1966 год. В роли Фридриха Энельса актер Андрей Александрович Миронов (слева), в роли Георга Веерта - Василий Борисович Ливанов
Кадр из фильма "Год как жизнь". Киностудия "Мосфильм". 1966 год. В роли Фридриха Энельса актер Андрей Александрович Миронов (слева), в роли Георга Веерта - Василий Борисович Ливанов
Кино VS Литература
"Дед Мороз и лето", "Бременские музыканты", "Паучок Ананси" – мультфильмы, снятые по сценариям Ливанова. Ливанов экспериментирует, пробует такое, чего не было раньше. Так, научно-фантастический фильм "Фаэтон – сын солнца", который вышел в 1972 году, соединил в себе сказку, античный миф и результаты современных научных изысканий. "Он проложил тропинку в неосвоенный мир искусства будущего", – дал оценку мультфильму Александр Митта.
Кроме сценариев и пьес, Василий Ливанов является автором повестей, рассказов, эссе, воспоминаний о выдающихся деятелях культуры. Сочинений Ливанова – члена Союза писателей России – хватает на несколько томов.
"Я себя никогда не насиловал, делал что нравится, не поднимал, что на дороге валяется, отказывался от огромного количества ролей и зарабатывал литературным трудом", – говорит Ливанов.
Ливанов как будто бежит в литературу, через которую легче выразить свою жизненную философию. А иногда его философия находит воплощение у других режиссеров. Мало кто знает, но идея постановки фильма "Андрей Рублев" изначально принадлежала Ливанову. Он сам мечтал сыграть сложную роль иконописца. Но – не сложилось. Как не сложилось с Ихтиандром, с Долоховым в фильме "Война и мир" Бондарчука и с Атосом в советской саге про мушкетеров.
Чисто английская история
А вот с Шерлоком Холмсом сложилось. Да так, что сами британцы считают наших Василия Ливанова и Виталия Соломина лучшими Холмсом и Ватсоном всех времен и народов. А кому как не британцам лучше знать, какими они должны быть.
Следует открыть маленькую хитрость – созданы наши советские сыщики были по английскому подобию. Режиссеру Игорю Масленникову о Ливанове рассказал оператор Юрий Векслер. Думая над фильмом, во внешности героев он ориентировался на рисунки художника Сиднея Паже, друга Конан Дойля, который первым иллюстрировал "Приключения Шерлока Холмса".
© СкриншотКадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981)
© Скриншот
Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981)
Так и получились обычные русские люди, скалькированные с британских рисунков – современников Дойля. Но дело даже не во внешней похожести. Как сказал сам Ливанов, в этом случае он и Соломин как актеры "родили человека". Здесь игра не представления, а перевоплощения – русская школа Станиславского.
Именно поэтому зритель и смотрит кино многажды – не ради детективной интриги, ведь развязки историй Дойля все знают с подросткового возраста, а ради того, что рождается на экране и удивительной атмосферы.
За восемь лет (1979 – 1986) было снято четыре двухсерийных и один трехсерийный телефильм. За время съемок Ливанов по дружился с Соломиным – они нашли общее не только в профессии, но и в жизненных взглядах. Соломин в 1983 году поставил на сцене Малого театра спектакль по повести Ливанова "Мой любимый клоун", и Виталий в нем играл главную роль.
Уникальный советский Холмс и Ватсон стали брендом и преследовали Ливанова – не без его удовольствия, кстати – всю дальнейшую творческую жизнь. Про Шерлока стали снимать мультики, ставить аудиоспектакли, производить компьютерные игры, была создана реклама чая с английским характером и энергетиков – и в них снимались Ливанов и Соломин и озвучивали тоже Ливанов и Соломин. А в 2007 году в Москве у стен посольства Великобритании открыли скульптурную композицию авторства Андрея Орлова. Внешность у отлитых в бронзе Шерлока и Ватсона узнаваемая.
Одна из самых любопытных историй произошла в том же году в Новой Зеландии. Там в ознаменование 120-летия создания дебютной повести о Шерлоке Холмсе частная компания "Новозеландский монетный двор" выпустила мемориальную серию из четырех монет номиналом два доллара островов Кука. На них изображены Холмс, Ватсон, Генри Баскервиль и профессор Мориарти.
© РИА Новости Крым . СкриншотКадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа" (1980)
© РИА Новости Крым . Скриншот
Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа" (1980)
Дон Кихот и Фальконе
После окончания съемок в телесериале о Шерлоке Холмсе Ливанов, которому к тому времени было всего 50 лет, постепенно почти перестал появляться на экране.
Единственной его крупной работой в кино стала роль Дон Кихота в фильме 1997 года. Ливанов выступил в этом фильме также в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Он переосмысливает образ странствующего рыцаря. У Ливанова он не чудаковатый романтик, а человек, которого съедает гордыня: Дон Кихот решил переделать мир под себя, возомнив себя спасителем мира.
Потом было еще несколько небольших ролей в сериалах. Последний фильм авторства Ливанова – историко-биографическая лента "Медный всадник России", рассказывающая о Фальконе и его детище.
© Скриншот: kino-teatr.ruКадр из фильма "Дон Кихот возвращается" (1997)
© Скриншот: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Дон Кихот возвращается" (1997)
Но тем, кто пока в силу возраста не слышал фамилию Ливанова, до такого кино еще в прямом смысле этого слова нужно дорасти. А пока можно начать с азов – с Деда Мороза, который так хотел увидеть лето, дружелюбного крокодила по имени Гена и страшного, но симпатичного дядюшки Ау. Начать с голоса.