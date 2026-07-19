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Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
️Российские школьники завоевали шесть медалей 67-й Международной математической олимпиады в Шанхае. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба правительства РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Российские школьники завоевали шесть медалей 67-й Международной математической олимпиады в Шанхае. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба правительства РФ.В состав сборной РФ вошли ученица физико-математичесого лицея № 31, Челябинска Арина Прокудина, которая взяла золото олимпиады, воспитанник московского лицея "Вторая школа" имени Овчинникова, Андрей Шишко, в активе которого также золотая медаль.Еще два золота у Романа Кравченко из питерского Президентского физико-математического лицея №239 и Дмитрия Гришко из пятьдесят седьмой школы Москвы.Серебряные медали взяли Максим Большаков – лицей-интернат №2 Московского района Казани и Александр Скворцов – питерский Президентский физико-математический лицей №239.Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сборная РФ вошла в число лидеров среди представителей более 100 стран."Рост популярности этих направлений и раскрытие потенциала молодежи – фундамент для достижения технологического лидерства России", – цитирует Чернышенко пресс-служба Кабмина.Школьников также поздравил Министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что Международная математическая олимпиада – одно из старейших и наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний в мире.В этом году сборная впервые после перерыва в 5 лет участвовала в олимпиаде очно, без ограничений и заняла 3-е командное место. Руководитель тренерского штаба – глава ресурсного центра дополнительного образования "Центр развития математического образования" Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.Россия вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России победила на международной олимпиаде по астрономииВпервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ12 лет обучения в школе – что говорят в Минпросвещения
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россия, дети, образование в россии, новости, общество, китай
Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Российские школьники завоевали шесть медалей 67-й Международной математической олимпиады в Шанхае. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба правительства РФ.
"Участники, представлявшие нашу страну, завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Сборная России заняла 2-е место в общемедальном зачете, а также стала единственной командой, в которой каждый участник по каждой задаче получил ненулевое число баллов", - сказано в сообщении.
В состав сборной РФ вошли ученица физико-математичесого лицея № 31, Челябинска Арина Прокудина, которая взяла золото олимпиады, воспитанник московского лицея "Вторая школа" имени Овчинникова, Андрей Шишко, в активе которого также золотая медаль.
Еще два золота у Романа Кравченко из питерского Президентского физико-математического лицея №239 и Дмитрия Гришко из пятьдесят седьмой школы Москвы.
Серебряные медали взяли Максим Большаков – лицей-интернат №2 Московского района Казани и Александр Скворцов – питерский Президентский физико-математический лицей №239.
Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сборная РФ вошла в число лидеров среди представителей более 100 стран.
"Рост популярности этих направлений и раскрытие потенциала молодежи – фундамент для достижения технологического лидерства России", – цитирует Чернышенко пресс-служба Кабмина.
Школьников также поздравил Министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что Международная математическая олимпиада – одно из старейших и наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний в мире.
В этом году сборная впервые после перерыва в 5 лет участвовала в олимпиаде очно, без ограничений и заняла 3-е командное место.
Руководитель тренерского штаба – глава ресурсного центра дополнительного образования "Центр развития математического образования" Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.
Россия вошла в тройку мировых лидеров
по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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