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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T15:44
2026-07-19T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Жителей и гостей города призывают не включать все электроприборы в квартире одновременно. Поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. 19 июля в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго". В Крыму в воскресенье также сохраняется режим ограничения электроснабжения на всей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧСКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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РИА Новости Крым
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96
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

15:44 19.07.2026 (обновлено: 15:50 19.07.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 15:32 19 июля электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера ЧРДУ на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города призывают не включать все электроприборы в квартире одновременно. Поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.
19 июля в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго".
В Крыму в воскресенье также сохраняется режим ограничения электроснабжения на всей территории.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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