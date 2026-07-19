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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T15:44

2026-07-19T15:44

2026-07-19T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Жителей и гостей города призывают не включать все электроприборы в квартире одновременно. Поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. 19 июля в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго". В Крыму в воскресенье также сохраняется режим ограничения электроснабжения на всей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧСКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

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2026

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