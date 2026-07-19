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Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле
В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T08:46
2026-07-19T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма.По данным ведомства, в число редких имен также вошли: Глафира, Алана, Ани, Анаид, Любава, Сельвинас, Азалия, Манэ, Эфсане, Оливия, Альяна, Игнатий, Севастьян, Эван, Руфь, Алихан, Асад, Вальдемар, Ратмир, Ивар, Ильми, Хамза и Иса.Среди самых распространенных имен для малышей – Михаил, Максим, Александр, Матвей, Андрей, Дамир, Владимир, Алексей, Илья, Марк, Александра, Ева, Ангелина, Злата, Ксения, Мария, Есения, София, Мия, Ниаль, Милана, Ясмина, Амина.Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысячБез привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 классЧисло многодетных семей в России растет – Путин
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, минюст крыма, имена, дети
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле

В Крыму самыми редкими именами для малышей в июле стали Ра-Свет и Сараби

08:46 19.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский перинатальный центр
Крымский перинатальный центр
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма.
По данным ведомства, в число редких имен также вошли: Глафира, Алана, Ани, Анаид, Любава, Сельвинас, Азалия, Манэ, Эфсане, Оливия, Альяна, Игнатий, Севастьян, Эван, Руфь, Алихан, Асад, Вальдемар, Ратмир, Ивар, Ильми, Хамза и Иса.
Среди самых распространенных имен для малышей – Михаил, Максим, Александр, Матвей, Андрей, Дамир, Владимир, Алексей, Илья, Марк, Александра, Ева, Ангелина, Злата, Ксения, Мария, Есения, София, Мия, Ниаль, Милана, Ясмина, Амина.
Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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