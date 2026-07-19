https://crimea.ria.ru/20260719/ra-svet-i-valdemar-kak-nazyvali-krymchane-detey-v-iyule-1157687244.html
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле
В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T08:46
2026-07-19T08:46
2026-07-19T08:46
крым
новости крыма
минюст крыма
имена
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154869482_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97a6ab56b5780a5fd9f06c608602557e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма.По данным ведомства, в число редких имен также вошли: Глафира, Алана, Ани, Анаид, Любава, Сельвинас, Азалия, Манэ, Эфсане, Оливия, Альяна, Игнатий, Севастьян, Эван, Руфь, Алихан, Асад, Вальдемар, Ратмир, Ивар, Ильми, Хамза и Иса.Среди самых распространенных имен для малышей – Михаил, Максим, Александр, Матвей, Андрей, Дамир, Владимир, Алексей, Илья, Марк, Александра, Ева, Ангелина, Злата, Ксения, Мария, Есения, София, Мия, Ниаль, Милана, Ясмина, Амина.Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысячБез привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 классЧисло многодетных семей в России растет – Путин
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154869482_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da607fb39d92c3b3e00edfa54bbe342e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, минюст крыма, имена, дети
Ра-Свет и Вальдемар: как называли крымчане детей в июле
В Крыму самыми редкими именами для малышей в июле стали Ра-Свет и Сараби
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В первые две недели июля в Крыму самыми редкими именами, которыми называли новорожденных детей, стали Ра-Свет и Сараби. Об этом сообщили в Минюсте Крыма.
По данным ведомства, в число редких имен также вошли: Глафира, Алана, Ани, Анаид, Любава, Сельвинас, Азалия, Манэ, Эфсане, Оливия, Альяна, Игнатий, Севастьян, Эван, Руфь, Алихан, Асад, Вальдемар, Ратмир, Ивар, Ильми, Хамза и Иса.
Среди самых распространенных имен для малышей – Михаил, Максим, Александр, Матвей, Андрей, Дамир, Владимир, Алексей, Илья, Марк, Александра, Ева, Ангелина, Злата, Ксения, Мария, Есения, София, Мия, Ниаль, Милана, Ясмина, Амина.
Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки
. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: