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Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
Президент России Владимир Путин в воскресенье встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, с российской... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T19:20
2026-07-19T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Президент России Владимир Путин в воскресенье встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, с российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Президент также выразил признательность КНДР за поддержку СВО и заверил, что Россия будет чтить память о воинах, которые приняли участие в боевых действиях наравне с российскими бойцами. В свою очередь министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выразила признательность за теплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией.Министр обороны России Андрей Белоусов ранее обсудил с главой КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщениеКим Чен Ын переизбран на пост главы КНДР
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владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), кремль, политика, внешняя политика, новости
Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное

Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи – Кремль

19:20 19.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Президент России Владимир Путин в воскресенье встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, с российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
"Владимир Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР и еще раз выразил благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали российским военным и были отмечены государственными наградами, никогда не забудут в России", – сказано на сайте Кремля.
Президент также выразил признательность КНДР за поддержку СВО и заверил, что Россия будет чтить память о воинах, которые приняли участие в боевых действиях наравне с российскими бойцами.

"Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российский Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками", - сказал Путин.

В свою очередь министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выразила признательность за теплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией.
Министр обороны России Андрей Белоусов ранее обсудил с главой КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
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