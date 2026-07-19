https://crimea.ria.ru/20260719/putin-vstretilsya-s-ministrom-inostrannykh-del-kndr---glavnoe-1157781931.html

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное

Президент России Владимир Путин в воскресенье встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, с российской... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T19:20

2026-07-19T19:20

2026-07-19T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Президент России Владимир Путин в воскресенье встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, с российской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Президент также выразил признательность КНДР за поддержку СВО и заверил, что Россия будет чтить память о воинах, которые приняли участие в боевых действиях наравне с российскими бойцами. В свою очередь министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выразила признательность за теплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией.Министр обороны России Андрей Белоусов ранее обсудил с главой КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом – что обсудят Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщениеКим Чен Ын переизбран на пост главы КНДР

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), кремль, политика, внешняя политика, новости