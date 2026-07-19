Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/putin-pozdravil-metallurgov-s-professionalnym-prazdnikom-1157781369.html
Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений является приоритетом металлургической отрасли РФ, которая достойно... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T18:12
2026-07-19T18:12
владимир путин (политик)
россия
праздники и памятные даты
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_821da95b73fd74bd0614477526b44a30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений является приоритетом металлургической отрасли РФ, которая достойно развивается, несмотря на серьезные вызовы. Об сказано в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина в честь Дня металлурга.Среди ключевых приоритетов отрасли Путин также назвал подготовку кадров, обеспечение социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли. По словам президента, своими производственными победами и творческими свершениями российские металлурги вносят огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов"Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами на благо Отечества и нашего народа", - заключил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в Магнитогорске – чем удивили российские металлурги Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производствоРФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be596a7858e7a091a1a36db2ff614f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, новости, общество
Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Российская металлургия достойно развивается вопреки серьезным вызовам – Путин

18:12 19.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений является приоритетом металлургической отрасли РФ, которая достойно развивается, несмотря на серьезные вызовы. Об сказано в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина в честь Дня металлурга.
"Несмотря на серьезные вызовы, нынешнее поколение металлургов достойно продолжает дело своих предшественников. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов – широкое внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и выход на новые, перспективные рынки", - сказано в телеграмме на сайте Кремля.
Среди ключевых приоритетов отрасли Путин также назвал подготовку кадров, обеспечение социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли. По словам президента, своими производственными победами и творческими свершениями российские металлурги вносят огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов
"Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами на благо Отечества и нашего народа", - заключил президент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин в Магнитогорске – чем удивили российские металлурги
Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производство
РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали – Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияПраздники и памятные датыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57В России число многодетных семей выросло на 14,5%
18:39Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
18:28Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
18:12Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником
18:04Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
17:59Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года
17:39Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась
17:18Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
17:01Трамп анонсировал новые санкции против России
16:47Когда по Адмирала Октябрьского в Севастополе поедут троллейбусы
16:30Удары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центр
16:14Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
16:04Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:00В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами
15:44Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
15:21В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
15:05Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год
14:41Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей
14:20В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному
14:09Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет
Лента новостейМолния