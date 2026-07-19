https://crimea.ria.ru/20260719/putin-pozdravil-metallurgov-s-professionalnym-prazdnikom-1157781369.html

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений является приоритетом металлургической отрасли РФ, которая достойно... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T18:12

2026-07-19T18:12

2026-07-19T18:12

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений является приоритетом металлургической отрасли РФ, которая достойно развивается, несмотря на серьезные вызовы. Об сказано в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина в честь Дня металлурга.Среди ключевых приоритетов отрасли Путин также назвал подготовку кадров, обеспечение социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли. По словам президента, своими производственными победами и творческими свершениями российские металлурги вносят огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов"Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами на благо Отечества и нашего народа", - заключил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в Магнитогорске – чем удивили российские металлурги Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производствоРФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали – Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, новости, общество