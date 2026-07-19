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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T00:01
2026-07-19T00:01
2026-07-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28…+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +31 градуса и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28…+30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+31.
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