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Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28…+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +31 градуса и без осадков

00:01 19.07.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28…+30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+31.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
23:57В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:37Крымский мост закрыт
22:56В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
22:5010 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
22:35В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры
22:03Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день
21:45Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
21:35Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников
21:21В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
21:08Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
21:05Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
20:57ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
20:27Воздушная тревога звучит в Севастополе
20:23Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
20:18Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
20:12Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ
19:55Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
19:27Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
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