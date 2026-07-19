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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
Поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T16:14
2026-07-19T16:14
2026-07-19T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – Минтранс Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФЕще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
Поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 27 июля - перевозчик