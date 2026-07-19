https://crimea.ria.ru/20260719/ozhidanie-s-komfortom-v-kerchi-blagoustroili-privokzalnuyu-ploschad-1157774936.html

Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь

Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь

Детская площадка и зона отдыха оборудованы на привокзальной площади в Керчи. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", проект... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T13:06

2026-07-19T13:06

2026-07-19T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Детская площадка и зона отдыха оборудованы на привокзальной площади в Керчи. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", проект реализован совместными усилиями перевозчика, Крымской железной дороги, администрации Керчи и Росавтодора.Для удобства пассажиров установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост, уточнили в пресс-службе. Они особенно помогают пожилым и маломобильным пассажирам, путешественникам с детьми и тяжелым багажом.В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питанияВ Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППКМеждугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, гранд сервис экспресс, новости крыма, общество, благоустройство