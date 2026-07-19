Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
В Керчи на привокзальной площади установили детскую площадку и зону отдыха
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Детская площадка и зона отдыха оборудованы на привокзальной площади в Керчи. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", проект реализован совместными усилиями перевозчика, Крымской железной дороги, администрации Керчи и Росавтодора.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
"Теперь здесь работает детская игровая зона. Под тентом – детская мебель, игрушки, книги, бассейн с шариками, развивающие игры. Рядом установлена большая детская горка. Ранее на привокзальной площади была оборудована зона отдыха. Под большими шатрами установлены столы и скамейки, там можно укрыться от солнца, отдохнуть и перекусить в ожидании посадки", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
Для удобства пассажиров установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост, уточнили в пресс-службе. Они особенно помогают пожилым и маломобильным пассажирам, путешественникам с детьми и тяжелым багажом.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.
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