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Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
Детская площадка и зона отдыха оборудованы на привокзальной площади в Керчи. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", проект... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:06
2026-07-19T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Детская площадка и зона отдыха оборудованы на привокзальной площади в Керчи. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", проект реализован совместными усилиями перевозчика, Крымской железной дороги, администрации Керчи и Росавтодора.Для удобства пассажиров установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост, уточнили в пресс-службе. Они особенно помогают пожилым и маломобильным пассажирам, путешественникам с детьми и тяжелым багажом.В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питанияВ Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППКМеждугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением
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крым, керчь, гранд сервис экспресс, новости крыма, общество, благоустройство
Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь

В Керчи на привокзальной площади установили детскую площадку и зону отдыха

13:06 19.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Детская площадка и зона отдыха оборудованы на привокзальной площади в Керчи. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", проект реализован совместными усилиями перевозчика, Крымской железной дороги, администрации Керчи и Росавтодора.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи

"Теперь здесь работает детская игровая зона. Под тентом – детская мебель, игрушки, книги, бассейн с шариками, развивающие игры. Рядом установлена большая детская горка. Ранее на привокзальной площади была оборудована зона отдыха. Под большими шатрами установлены столы и скамейки, там можно укрыться от солнца, отдохнуть и перекусить в ожидании посадки", – сказано в сообщении.

© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
Для удобства пассажиров установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост, уточнили в пресс-службе. Они особенно помогают пожилым и маломобильным пассажирам, путешественникам с детьми и тяжелым багажом.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Детская площадка и зона отдыха появились на привокзальной площади в Керчи
В Крыму будут приняты меры по улучшению условий пребывания пассажиров на железнодорожной станции Керчь-Южная, через которую сегодня проходит значительный пассажиропоток, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо от Министерства транспорта РФ.
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КрымКерчьГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаОбществоБлагоустройство
 
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