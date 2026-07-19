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"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный

"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный - РИА Новости Крым, 19.07.2026

"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный

Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары противокорабельными ракетами "Оникс" по военным объектам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T19:10

2026-07-19T19:10

2026-07-19T19:22

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары противокорабельными ракетами "Оникс" по военным объектам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.В Одессе противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение инфраструктуре портов "Южный" и "Одесса".Кроме того, российская авиация и беспилотники разбили два морских судна типа "балкер", с грузом военного назначения на рейде порта "Одесса".Ранее в воскресенье российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской. В ночь на воскресенье также был нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , одесса