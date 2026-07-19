"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный
Армия России "Ониксами" поразила порты на Украине и "сухогруз" с БЭКами у острова Змеиный
19:10 19.07.2026 (обновлено: 19:22 19.07.2026)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары противокорабельными ракетами "Оникс" по военным объектам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
В Одессе противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение инфраструктуре портов "Южный" и "Одесса".
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и место стоянки бензовозов. В порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ", - уточнили в военном ведомстве
Кроме того, российская авиация и беспилотники разбили два морских судна типа "балкер", с грузом военного назначения на рейде порта "Одесса".
"Также поражены два морских судна типа "балкер" и "сухогруз" севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сообщили в Минобороны.
Ранее в воскресенье российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской.
В ночь на воскресенье также был нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области, сообщали ранее в Минобороны.