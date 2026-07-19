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Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей
Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей
ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T14:41
2026-07-19T14:41
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 210 солдат, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 200 украинских неонацистов, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 195 человек, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.Бойцы войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 480 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено более 75 военных ВСУ, 24 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и две станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машин, 1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоДва безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей

Бойцы России за сутки ликвидировали еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ и западную технику

14:41 19.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 210 солдат, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 200 украинских неонацистов, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 195 человек, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.
Бойцы войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 480 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено более 75 военных ВСУ, 24 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также военные РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машин, 1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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