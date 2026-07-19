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Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей

Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей

ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T14:41

2026-07-19T14:41

2026-07-19T14:41

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации потеряли еще 1500 боевиков за сутки. Об этом сказано в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 210 солдат, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 200 украинских неонацистов, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 195 человек, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.Бойцы войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 480 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено более 75 военных ВСУ, 24 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и две станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машин, 1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоДва безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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