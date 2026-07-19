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Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Над Крымом и морями сбили беспилотники
Еще 140 украинских дронов ликвидированы за ночь над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T09:09
2026-07-19T09:18
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще 140 украинских дронов ликвидированы за ночь над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В субботу вражеские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов в регионах России. В Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали под удар попали крупнейшие склады компании Wildberries. На складе в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжестиТакже была атакована нефтебаза в Ногинске, в результате вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвыВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены троеВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
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министерство обороны рф, крым, черное море, азовское море, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости сво, новости крыма
Над Крымом и морями сбили беспилотники

Над Крымом и еще 9 регионами за ночь уничтожили 140 беспилотников ВСУ

09:09 19.07.2026 (обновлено: 09:18 19.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще 140 украинских дронов ликвидированы за ночь над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20.00 18 июля до 8.00 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – информирует российское оборонное ведомство.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В субботу вражеские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов в регионах России. В Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали под удар попали крупнейшие склады компании Wildberries. На складе в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии.
В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести
Также была атакована нефтебаза в Ногинске, в результате вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.
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