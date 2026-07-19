Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и еще 9 регионами за ночь уничтожили 140 беспилотников ВСУ
09:09 19.07.2026 (обновлено: 09:18 19.07.2026)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще 140 украинских дронов ликвидированы за ночь над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 18 июля до 8.00 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – информирует российское оборонное ведомство.
Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В субботу вражеские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов в регионах России. В Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали под удар попали крупнейшие склады компании Wildberries. На складе в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии.
В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести
Также была атакована нефтебаза в Ногинске, в результате вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым: