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Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники

Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники

В течение воскресенья силы противовоздушной обороны отбили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и другим регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T20:24

2026-07-19T20:24

2026-07-19T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В течение воскресенья силы противовоздушной обороны отбили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и другим регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.Вражеские дроны сбивали с 8 утра о 20:00 над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями и Московским регионом.В ночь на 19 июля над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей сбили 140 БПЛА.Утром в воскресенье губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. Тогда с ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей. Позже число пострадавших увеличилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости, новости крыма