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Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
В течение воскресенья силы противовоздушной обороны отбили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и другим регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:24
2026-07-19T20:29
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В течение воскресенья силы противовоздушной обороны отбили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и другим регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.Вражеские дроны сбивали с 8 утра о 20:00 над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями и Московским регионом.В ночь на 19 июля над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей сбили 140 БПЛА.Утром в воскресенье губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. Тогда с ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей. Позже число пострадавших увеличилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости, новости крыма
Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники

Над Крымом и еще 8 регионами за день сбили 161 украинский беспилотник

20:24 19.07.2026 (обновлено: 20:29 19.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В течение воскресенья силы противовоздушной обороны отбили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и другим регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.
Вражеские дроны сбивали с 8 утра о 20:00 над Крымом, Черным морем, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями и Московским регионом.
В ночь на 19 июля над регионами РФ, в том числе над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей сбили 140 БПЛА.
Утром в воскресенье губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. Тогда с ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей. Позже число пострадавших увеличилось.
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