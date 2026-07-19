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На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2026
На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T09:29
2026-07-19T09:29
2026-07-19T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В наиболее пострадавшие от атак ВСУ населенные пункты Северного, Восточного и Западного Крыма свет подают в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергииКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
В Крыму 19 июля на всей территории действует режим ограничения электроснабжения
09:29 19.07.2026 (обновлено: 09:33 19.07.2026)