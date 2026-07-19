https://crimea.ria.ru/20260719/na-vsey-territorii-kryma-deystvuet-rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157769595.html

На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения

На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2026

На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения

В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T09:29

2026-07-19T09:29

2026-07-19T09:33

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье, 19 июля, в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В наиболее пострадавшие от атак ВСУ населенные пункты Северного, Восточного и Западного Крыма свет подают в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергииКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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