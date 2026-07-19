Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
У Крымского моста после приостановки движения в очереди с обеих сторон стоят 532 авто
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения скопились пробки перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Транспортный переход через Керченский пролив закрыли в воскресенье в 12:19 в целях безопасности. Ограничения действовали около часа.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ожидают 232 автомобиля. Время – около часа", - говорится в сообщении.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.