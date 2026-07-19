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Крымский мост сейчас – обстановка к утру 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру 19 июля
Крымский мост сейчас – обстановка к утру 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру 19 июля
Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T08:05
2026-07-19T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру 19 июля

Крымский мост утром 19 июля свободен для проезда с обеих сторон

08:05 19.07.2026 (обновлено: 08:12 19.07.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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