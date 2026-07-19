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Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Проезд по Крымскому мосту вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T18:04
2026-07-19T18:04
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортный переход через Керченский пролив закрыли в воскресенье в 12:19 в целях безопасности. Ограничения действовали около часа. После возобновления движения с обеих сторон в очереди стояли 532 авто. К 16:00 затор оставался только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 397 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост вечером в воскресенье свободен для проезда

18:04 19.07.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи
Вид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив закрыли в воскресенье в 12:19 в целях безопасности. Ограничения действовали около часа. После возобновления движения с обеих сторон в очереди стояли 532 авто. К 16:00 затор оставался только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 397 машин.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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