https://crimea.ria.ru/20260719/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-voskresenya-1157781168.html
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Проезд по Крымскому мосту вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T18:04
2026-07-19T18:04
2026-07-19T18:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70dbbb9a9e5bb177e02b845902d5655c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в воскресенье свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортный переход через Керченский пролив закрыли в воскресенье в 12:19 в целях безопасности. Ограничения действовали около часа. После возобновления движения с обеих сторон в очереди стояли 532 авто. К 16:00 затор оставался только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 397 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d807cb08ce7b7c08821e56644c5e5e6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост вечером в воскресенье свободен для проезда