https://crimea.ria.ru/20260719/krym-kak-primer-v-rossii-predlozhili-vvesti-uroki-informatsionnoy-bezopasnosti-1157636833.html
Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности
Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности
Вопросы информационной безопасности и гигиены должны изучаться с детского возраста в школах России. Изучать такую науку следует в том числе на основе примеров,... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T07:07
2026-07-19T07:07
2026-07-19T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Вопросы информационной безопасности и гигиены должны изучаться с детского возраста в школах России. Изучать такую науку следует в том числе на основе примеров, с которым сталкивается сегодня Крым и другие регионы РФ, противодействуя операциям западных спецслужб и украинского ЦИПсО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования ОП России, историк Армен Гаспарян.По его словам, многие люди в России в возрасте 50+ и старше очень доверчивы при потреблении информационного контента, тогда как в условиях войны России с Западом и проведения СВО на Украине фейки и разного рода сценарии обмана российских граждан производятся в огромных количествах как за рубежом, так и в РФ.Это касается, в частности, звонков преступников с целью наживы на доверчивых, которые предупреждения российских ведомств почему-то игнорируют, добавил собеседник.Проверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейкИ воспитывать прямо сейчас и на тех примерах, которые есть, в том числе в Крыму, где на фоне террора ВСУ враг через сеть своей агентуры распространяет фейки об обстановке на полуострове, деятельности властей и реакции общества на происходящее.Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновниковУкраина плодит фейки о высадке десанта на побережье КрымаФейковые новости действуют в моменте как снежный ком и призваны вызвать панику, потом недоверие друг к другу, следующая стадия – "власть скрывает и не помогает" и так далее, сказал собеседник.И хотя таких меньшинство, даже среди жителей в самом Крыму сегодня находятся те, кто верит фейкам о ситуации в своем регионе, хотя для того, чтобы убедиться в лживости тех или иных сообщений достаточно оглядеться, анализировать и проверить информацию в официальных ресурсах ведомств. "И надо посмотреть и проанализировать потом вот эти недели, с этой новой блокадой Крыма, и посмотреть, как работал противник, а потом максимально доходчиво людям все объяснить", – сказал Гаспарян.Эксперт отметил, что происходящее сегодня в регионах России, и особенно ярко – в Крыму, – это обычная технология эпохи пропаганды в ходе боевых действий, которая имела место и в годы Великой Отечественной войны.Но тогда не было такого количества средств доставки информации, как сегодня, заметил он, зато была работа с обществом специалистов в области военной пропаганды и контрпропаганды, которой недостаточно сейчас в России, в том числе в Крыму, считает Гаспарян.Этим, по его мнению, объясняется, в частности, и тот факт, что среди граждан РФ до сих пор находятся те, кто ради заработка, славы или забавы продолжает снимать и публиковать видео и фото последствий ударов ВСУ.Так было, например, с информацией об ударе беспилотника ВСУ по панораме Музея обороны Севастополя, когда на украинских ресурсах "видео со всех ракурсов" в районе места ЧП появилось еще до того, как о подробностях рассказали российские СМИ.При этом есть кое-что, чего не хватало с точки зрения пропаганды и в советские годы, но что должно быть сейчас, считает Гаспарян: обществу необходимо знать не только о героях, которые сражаются на фронте, но и о тех, кто мужественно переживает в тылу невзгоды и лишения, связанные с боевыми действиями."Ведь что для нас были боевые действия – это обязательные кинофильмы на 23 февраля и на 9 мая. А через что проходила страна, в этих же фильмах не очень-то показывалось. Там в основном какой-то героический подвиг и дальнейшая победа. У нас минимум фильмов о том, что происходило в тылу в те страшные военные годы. И, конечно, когда поколения выросли на этом, то сталкиваются с действительностью, и существует определенная растерянность", – сказал Гаспарян.Ранее политический и военный эксперт Алексей Самойлов, комментируя приезд в мае на Украину Александра Карпа – генерального директора американской компании Palantir (один из главных подрядчиков Пентагона, поставляющий также программное обеспечение ЦРУ, ФБР и ряду ведущих банков США) подчеркнул, что Palantir разрабатывает системы управления боем во всех аспектах, которые только можно охватить, применяет их с самого начала СВО и постоянно совершенствует в рамках украинского конфликта при непосредственном содействии Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСМы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернетеВраг в небе и в сети: как жителям Крыма противостоять атакам ВСУ
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мнения, армен гаспарян, крым, россия, общество, интернет, соцсети, кибербезопасность
Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности
На примере Крыма надо учить информационной гигиене со школьной скамьи – историк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым.
Вопросы информационной безопасности и гигиены должны изучаться с детского возраста в школах России. Изучать такую науку следует в том числе на основе примеров, с которым сталкивается сегодня Крым и другие регионы РФ, противодействуя операциям западных спецслужб и украинского ЦИПсО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования ОП России, историк Армен Гаспарян.
По мнению Гаспаряна, привычка к информационной гигиене должна закладываться буквально с детского возраста. "То есть это надо уже на школьных уроках объяснять... Тогда там через сколько-то лет уже у людей будет понимание", – выразил мнение он.
По его словам, многие люди в России в возрасте 50+ и старше очень доверчивы при потреблении информационного контента, тогда как в условиях войны России с Западом и проведения СВО на Украине фейки и разного рода сценарии обмана российских граждан производятся в огромных количествах как за рубежом, так и в РФ.
Это касается, в частности, звонков преступников с целью наживы на доверчивых, которые предупреждения российских ведомств почему-то игнорируют, добавил собеседник.
"Несмотря на весь этот вал мошеннических колл-центров, находятся люди, которые с удовольствием – "Ой, вы выиграли в лотерею холодильник, сейчас мы вам код пришлем", – до сих пор это делают (верят обману – ред.). Мы каждый день об этом говорим в эфирах, и это все равно происходит. Поэтому надо воспитывать", – добавил гость эфира.
И воспитывать прямо сейчас и на тех примерах, которые есть, в том числе в Крыму, где на фоне террора ВСУ враг через сеть своей агентуры распространяет фейки об обстановке на полуострове, деятельности властей и реакции общества на происходящее.
"И "благодаря" помощи Запада... политическому руководству Украины медийку она играет замечательно... Тысячи роликов появляются за неделю, которые на неподготовленного человека производят сильное впечатление... Если бы я не был профессионалом, то тоже был бы уверен, что все – в Крыму уже царство каннибализма наступило. Но этого же ничего нет. При этом никто не отрицает, что действительно серьезные есть проблемы, и о них говорят, и эти проблемы стараются решать", – прокомментировал эксперт.
Фейковые новости действуют в моменте как снежный ком и призваны вызвать панику, потом недоверие друг к другу, следующая стадия – "власть скрывает и не помогает" и так далее, сказал собеседник.
И хотя таких меньшинство, даже среди жителей в самом Крыму сегодня находятся те, кто верит фейкам о ситуации в своем регионе, хотя для того, чтобы убедиться в лживости тех или иных сообщений достаточно оглядеться, анализировать и проверить информацию в официальных ресурсах ведомств. "И надо посмотреть и проанализировать потом вот эти недели, с этой новой блокадой Крыма, и посмотреть, как работал противник, а потом максимально доходчиво людям все объяснить", – сказал Гаспарян.
Эксперт отметил, что происходящее сегодня в регионах России, и особенно ярко – в Крыму, – это обычная технология эпохи пропаганды в ходе боевых действий, которая имела место и в годы Великой Отечественной войны.
Но тогда не было такого количества средств доставки информации, как сегодня, заметил он, зато была работа с обществом специалистов в области военной пропаганды и контрпропаганды, которой недостаточно сейчас в России, в том числе в Крыму, считает Гаспарян.
Этим, по его мнению, объясняется, в частности, и тот факт, что среди граждан РФ до сих пор находятся те, кто ради заработка, славы или забавы продолжает снимать и публиковать видео и фото последствий ударов ВСУ.
Так было, например, с информацией об ударе беспилотника ВСУ по панораме Музея обороны Севастополя
, когда на украинских ресурсах "видео со всех ракурсов" в районе места ЧП появилось еще до того, как о подробностях рассказали российские СМИ.
"И даже речь не про информационную точку зрения – эти видео же отправляются в компанию Palantir, где... все эти видео анализируются и дается дополнительная информация для системы искусственного интеллекта и наведения. То есть они же сами себя подгоняют под зону риска", – объяснил гость эфира.
При этом есть кое-что, чего не хватало с точки зрения пропаганды и в советские годы, но что должно быть сейчас, считает Гаспарян: обществу необходимо знать не только о героях, которые сражаются на фронте, но и о тех, кто мужественно переживает в тылу невзгоды и лишения, связанные с боевыми действиями.
"Ведь что для нас были боевые действия – это обязательные кинофильмы на 23 февраля и на 9 мая. А через что проходила страна, в этих же фильмах не очень-то показывалось. Там в основном какой-то героический подвиг и дальнейшая победа. У нас минимум фильмов о том, что происходило в тылу в те страшные военные годы. И, конечно, когда поколения выросли на этом, то сталкиваются с действительностью, и существует определенная растерянность", – сказал Гаспарян.
Именно в эту растерянность, по его словам, противник и старается сегодня методично бить, а значит самое время возвращать доказавшие свою эффективность лучшие методики противодействия врагу наших героических предков и делать работу над ошибками, анализируя прошлое для победы в будущем в новых условиях ведения войны. "Нам надо выдержать сейчас все и победить", – подытожил эксперт.
Ранее политический и военный эксперт Алексей Самойлов, комментируя
приезд в мае на Украину Александра Карпа – генерального директора американской компании Palantir (один из главных подрядчиков Пентагона, поставляющий также программное обеспечение ЦРУ, ФБР и ряду ведущих банков США) подчеркнул, что Palantir разрабатывает системы управления боем во всех аспектах, которые только можно охватить, применяет их с самого начала СВО и постоянно совершенствует в рамках украинского конфликта при непосредственном содействии Киева.
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