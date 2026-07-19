Когда по Адмирала Октябрьского в Севастополе поедут троллейбусы
Троллейбусы по Адмирала Октябрьского в Севастополе начнут ходить через несколько дней
© Правительство СевастополяМонтаж троллейбусных линий на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Контактная сеть для троллейбусов по улице Адмирала Октябрьского заработает через несколько дней,. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На улице Адмирала Октябрьского монтируют контактную сеть для троллейбусов. Как и обещали – работы ведем ночью, чтобы не перекрывать движение днем. Трудами четырех бригад с привлечением специализированной техники, уже проложили свыше 400 метров кабеля", – сказано в сообщении.
Во время вражеских атак работы вынужденно приостанавливаются и начинаются снова после отбоя, уточнили в правительстве.
"После монтажа контактной сети, на что потребуется еще пару дней, на Адмирала Октябрьского вернутся троллейбусы 1, 5, 10, 10к", – информируют городские власти.
В Севастополе на этой неделе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявлял губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Ремонт был начат в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали.