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Когда по Адмирала Октябрьского в Севастополе поедут троллейбусы

Когда по Адмирала Октябрьского в Севастополе поедут троллейбусы - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Когда по Адмирала Октябрьского в Севастополе поедут троллейбусы

Контактная сеть для троллейбусов по улице Адмирала Октябрьского заработает через несколько дней,. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T16:47

2026-07-19T16:47

2026-07-19T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Контактная сеть для троллейбусов по улице Адмирала Октябрьского заработает через несколько дней,. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Во время вражеских атак работы вынужденно приостанавливаются и начинаются снова после отбоя, уточнили в правительстве.В Севастополе на этой неделе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявлял губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Ремонт был начат в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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