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Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму

Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму

На следующей неделе погода в Крыму "прыгнет" из идеальных показателей в первые дни до снижения температуры после ливней в среду и четверг. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T18:39

2026-07-19T18:39

2026-07-19T18:39

центр погоды "фобос"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На следующей неделе погода в Крыму "прыгнет" из идеальных показателей в первые дни до снижения температуры после ливней в среду и четверг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Понедельник и вторник, по его словам, еще примут эстафету идеальных погодных условий выходных. Ночью будет от +15 до +18, в дневные часы +29…32 градуса.В четверг, по прогнозу эксперта, почувствуется прохлада, потому что фронт пересечет бассейн Черного моря, и за ним пойдет более свежая масса воздуха.Евгений Тишковец также добавил, что за вторую половину среды и в ночь на четверг в Симферополе выпадет порядка 15-16 литров дождевой воды на квадратный метр. А это достаточно мощный ливень, за которым последует освежающая прохлада, подчеркнул он."В пятницу под утро +13…18, днем +22…27, местами возможен небольшой дождь. Там речь идет о 0,3... Обычно это иногда подпадает под термин "без существенных осадков", так что погоду это особо не испортит", - пояснил эксперт.В субботу, сообщил спикер, погода наладится. Ночью +14…19, днем +25…30.По количеству же осадков в июле в разных населенных пунктах Крыма будет по-разному, уведомил Тишковец."Симферополь явно не дотягивает до климатической нормы, которая положена в июле, а если говорить про июнь, то здесь, я напомню, месяц был на 0,8 теплее нормы, и в Симферополе выпало 23 миллиметра осадков, это - 40%. То есть дефицит осадков явно ощущается в столице республики", - обратил внимание специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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