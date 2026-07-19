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Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
На следующей неделе погода в Крыму "прыгнет" из идеальных показателей в первые дни до снижения температуры после ливней в среду и четверг. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T18:39
2026-07-19T18:39
2026-07-19T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На следующей неделе погода в Крыму "прыгнет" из идеальных показателей в первые дни до снижения температуры после ливней в среду и четверг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Понедельник и вторник, по его словам, еще примут эстафету идеальных погодных условий выходных. Ночью будет от +15 до +18, в дневные часы +29…32 градуса.В четверг, по прогнозу эксперта, почувствуется прохлада, потому что фронт пересечет бассейн Черного моря, и за ним пойдет более свежая масса воздуха.Евгений Тишковец также добавил, что за вторую половину среды и в ночь на четверг в Симферополе выпадет порядка 15-16 литров дождевой воды на квадратный метр. А это достаточно мощный ливень, за которым последует освежающая прохлада, подчеркнул он."В пятницу под утро +13…18, днем +22…27, местами возможен небольшой дождь. Там речь идет о 0,3... Обычно это иногда подпадает под термин "без существенных осадков", так что погоду это особо не испортит", - пояснил эксперт.В субботу, сообщил спикер, погода наладится. Ночью +14…19, днем +25…30.По количеству же осадков в июле в разных населенных пунктах Крыма будет по-разному, уведомил Тишковец."Симферополь явно не дотягивает до климатической нормы, которая положена в июле, а если говорить про июнь, то здесь, я напомню, месяц был на 0,8 теплее нормы, и в Симферополе выпало 23 миллиметра осадков, это - 40%. То есть дефицит осадков явно ощущается в столице республики", - обратил внимание специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
Жару сменят дожди в Крыму на следующей неделе – прогноз погоды от "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым.
На следующей неделе погода в Крыму "прыгнет" из идеальных показателей в первые дни до снижения температуры после ливней в среду и четверг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Понедельник и вторник, по его словам, еще примут эстафету идеальных погодных условий выходных. Ночью будет от +15 до +18, в дневные часы +29…32 градуса.
"А со среды, с приближением холодного фронта, если ночью еще +16…19, то днем холодный фронт принесет гряду разрозненных грозовых облаков с короткими ливнями. В основном это придется на вечерние часы, поэтому воздух успеет прогреться до +26…31 градуса", - отметил он.
В четверг, по прогнозу эксперта, почувствуется прохлада, потому что фронт пересечет бассейн Черного моря, и за ним пойдет более свежая масса воздуха.
"Дожди пройдут в основном в ночные часы, и температура будет +17…20, а днем постепенно распогодится - +23…28", - пообещал он.
Евгений Тишковец также добавил, что за вторую половину среды и в ночь на четверг в Симферополе выпадет порядка 15-16 литров дождевой воды на квадратный метр. А это достаточно мощный ливень, за которым последует освежающая прохлада, подчеркнул он.
"В пятницу под утро +13…18, днем +22…27, местами возможен небольшой дождь. Там речь идет о 0,3... Обычно это иногда подпадает под термин "без существенных осадков", так что погоду это особо не испортит", - пояснил эксперт.
В субботу, сообщил спикер, погода наладится. Ночью +14…19, днем +25…30.
"В воскресенье, возможно, где-то брызнет небольшой дождь, но температурный режим примерно останется в пределах диапазона +25…30, +24…29. То есть, в общем, за исключением середины недели, когда пройдет холодный фронт и прошумят скоротечные освежающие дожди, я думаю, что для такого летнего антуража тоже будет не лишним, в принципе, довольно благополучная неделя", - обозначил собеседник.
По количеству же осадков в июле в разных населенных пунктах Крыма будет по-разному, уведомил Тишковец.
"Симферополь явно не дотягивает до климатической нормы, которая положена в июле, а если говорить про июнь, то здесь, я напомню, месяц был на 0,8 теплее нормы, и в Симферополе выпало 23 миллиметра осадков, это - 40%. То есть дефицит осадков явно ощущается в столице республики", - обратил внимание специалист.
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